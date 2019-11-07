Майор полиции из Азова, сбивший на «Мерседесе» Руслана Попова, рассказал подробности смертельной аварии

Следственный комитет распространил дополнительную информацию об обстоятельствах аварии, которая случилась на дороге из Батайска в Ростов. Полицейского, скрывшегося с места аварии вместе с телом погибшего Руслана Попова, взяли под стражу. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, что повлекло смерть.

- Как сообщалось, 5 ноября в лесопосадке в Азовском районе, недалеко от хутора Зеленый, обнаружено тело 22-летнего молодого человека, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО. - Ранее на проезжей части дороги Ростов - Азов были обнаружены его кроссовки, пятна бурого цвета, похожие на кровь, осколки стекла, часть бампера транспортного средства, а также следы волочения. В ходе проведенных следственных действий установлено, что смерть мужчины наступила в результате дорожно-транспортного происшествия, к совершению которого причастен сотрудник полиции. В настоящее время он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Во время допроса полицейский заявил, что во время движения почувствовал удар, а когда остановился, то увидел лежащего без сознания мужчину. Он якобы решил отвезти его в больницу, потому перенес на заднее сидение, однако в пути понял, что мужчина скончался. Испугавшись, он отвез тело в лесопосадку, где оставил.

Напомним, накануне сестра погибшего обратилась к руководству полиции и следственного комитета с просьбой пояснить факт того, что скрываются определенные детали аварии. В частности, что полицейский не просто скрылся с места ДТП (так звучало в релизе ГУ МВД России по РО), а увез тело, спрятав в лесополосе. Сам подозреваемый, кстати, утверждает, что в момент аварии в машине был один.