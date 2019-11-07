Родные погибшего под Ростовом Руслана Попова хотят знать имя полковника, который находился в «Мерседесе» полицейского в момент аварии

Родные и близкие Руслана Попова из Новочеркасска не дают возможности скрыть подробности страшной аварии, которую спровоцировал майор полиции. Поначалу именно они подняли тревогу, когда 21-летний парень перестал выходить на связь. Не дожидаясь результатов официального расследования, они провели свое. Нашли кровь на дороге, по которой Руслан пошел ночью домой, благодаря камерам АЗС установили номер предполагаемой машины, сбившей парня, а потом и ее владельца - участкового из Азова. Через три дня поисков выяснилось, что Руслан погиб в ночь исчезновения.

Да, его сбил именно тот полицейский, а тело вывез и спрятал. Аргументы стража порядка, мягко говоря, шокируют. Он якобы настолько торопился по делам, что «о происшествии не уведомил руководство и убыл в служебную командировку». Торопился так, что поначалу хотел тело парня спрятать в камышах, а потом в багажнике перевез подальше от места аварии. Можно только догадываться, как бы он поступил дальше, если бы не усиленные поиски родных и друзей Руслана.

Спустя несколько дней стала известна еще одна шокирующая деталь. В момент аварии в иномарке полицейский был не один. На пассажирском месте находился, предположительно, полковник из Азова. Сестра погибшего через журналистов обратилась к руководителям региональных полиции и следственного комитета с просьбой пояснить, почему в официальной информации по поводу ДТП было указано, что полицейский скрылся с места происшествия, но ни слово о том, что он вывез и спрятал тело Руслана.

- Обращаемся к руководителю следственного комитета с просьбой пояснить: почему умалчивается информация о том, что в машине, где находился майор Лобанов (подозреваемый в совершении аварии - автор), находились люди, мне известно, что это был полковник, - сказала журналистам Виктория Землянова. - Мы не знаем, кто тянул тело, а кто закидывал в багажник, но этот человек не свидетель, он соучастник.

Сестра Руслана Попова обратилась к руководителям следственного управления и полиции.Напомним: 2 ноября на трассе Азов-Ростов, недалеко от заправочной станции в сторону Батайска был сбит молодой человек, который по не неизвестным причинам возвращался домой в ночное время.

Напомним, ранее стало известно, что в отношении полицейского, который находился за рулем «Мерседеса» возбуждено уголовное дело. Он уволен по отрицательным мотивам.

КСТАТИ

Майор Лобанов "засветился" в истории с медведем

Год назад в заброшенном доме села Кулешовка (Азовский район) нашли медвежонка. Тревогу подняли соседи, которые стали слышать подозрительное рычание. Они «пошли на шум» и обнаружили животное. Неравнодушные селяне провели стихийное собрание, вызвав представителей сельской администрации и полиции. В общем, подняли шумиху. Пока сотрудники различных инстанций думали, что делать с косолапым, добрые люди поставили Мишу на прокорм - стали носить ему кашу с мясом. Майор Лобанов был среди тех, кто потом на камеры рапортовал о том, какая масштабная работа была ими проведена по оказанию помощи животному.