2019-11-08T14:53:01+03:00
Общество

Конкурс «КП»: Выбираем красавицу в погонах-2019

Ростовские курсантки участвуют в самой прекрасной акции
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Конкурс «КП»: Выбираем красавицу в погонах-2019Конкурс «КП»: Выбираем красавицу в погонах-2019
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Мы часто видим их в форме – красивые, стройные, обворожительные. Пока еще они только учатся тому, чтобы сделать нашу жизнь безопаснее. Но вскоре курсантки РЮ МВД будут спасать людей, ловить хулиганов и раскрывать преступления.

«Комсомольская правда- Ростов» объявляет конкурса на звание самой прекрасной девушки в погонах-2019. Читателям предстоит непростой выбор – все участницы достойны первого места.

Мы предлагаем отдать вам свой голос за одну из наших конкурсанток.

Три девушки, которые наберут больше всех голосов в нашем конкурсе «Красавица в погонах-2019», получат ценные призы. Конкурс будет длиться месяц. Итоги мы объявим 10 декабря. После, в нашем пресс-центре, состоится награждения участниц, занявших первое, второе и третье места.

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