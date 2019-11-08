В центре Ростова-на-Дону прошел парад в честь Дня полиции

В пятницу, 8 ноября, на Театральной площади Ростова прошел торжественный парад в честь Дня сотрудников органов внутренних дел.

В центре города прошли показательные выступления. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Сотрудники правоохранительных органов провели торжественный марш, показательные выступления бойцов спецподразделений МВД и Росгвардии.

На парад пришли сотни ростовчан. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Ростовчане, пришедшие поздравить полицейских, фотографировались с полицейской техникой и попробовали еду, приготовленную на полевой кухне.

В параде поучаствовали разные подразделения. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Сотрудники ГИБДД и угрозыска во время показательных выступлений наглядно продемонстрировали как нейтрализовать противника с холодным и огнестрельным оружием. Сотрудники полиции также справились с обезвреживанием макета «мины».

На площади прошли показательные выступления Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

В показательных выступлениях на Театральной площади также приняли участие курсанты Ростовского юридического института МВД России, сотрудники центра кинологической службы, патрульно-постовой службы полиции, бойцы отряда специального реагирования «Гром» главного управления МВД России по Ростовской области.

Всего в праздничном мероприятии приняли участие около 1,5 тысячи человек, в том числе более тысячи сотрудников органов внутренних дел, а также около 100 единиц автотранспорта и специальной техники, стоящей на обеспечении ГУ МВД России по Ростовской области и Росгвардии.

Губернатор Василий Голубев поздравил полицейских с профессиональным праздником. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Сотрудников полиции Ростовской области с праздником поздравил губернатор Василий Голубев.

- Парад в преддверии профессионального праздника – хорошая традиция. Он показывает силу и мощь подразделений, готовность единым фронтом выступить против преступности. Совместными усилиями органов правопорядка и исполнительной власти области удаётся сохранить контроль оперативной обстановки в регионе, - сказал Василий Голубев.

По площади проехала служебная техника. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Поздравляя донских полицейских с профессиональным праздником, особые слова благодарности губернатор адресовал ветеранам правоохранительных органов, которые отдали долгие годы своей жизни честному служению Родине, защите жителей Дона.

Парад продлился два часа. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Завершился парад проходом оркестра под руководством заслуженного артиста Республики Ингушетия, подполковника Артёма Аракеляна.

На праздник пришли школьники. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

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