2019-11-10T16:47:50+03:00
Общество

Рэпер Баста подарил ростовскому СКА новый автобус

Ключи вручили перед началом матча СКА-"Волгарь"
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ключи вручили перед началом матча СКА-"Волгарь"Ключи вручили перед началом матча СКА-"Волгарь"Фото: Юрий ПОЗДНЯК
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Знаменитый российский музыкант и рэп-исполнитель 39-летний уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, который недавно стал владельцем футбольной команды СКА-Ростов, купил и подарил своей футбольной команде новый автобус.

До начала игры СКА — «Волгарь» на стадионе ростовских армейцев артист вручил ключи от новенького автобуса, дизайн которого в социальных сетях выбрали болельщики.

Новый автобус СКА Фото: Юрий ПОЗДНЯК

Новый автобус СКАФото: Юрий ПОЗДНЯК

Матч между «СКА-Ростов» и «Волгарем» пройдет в воскресенье, 10 ноября. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. Для тех, кто не смог попасть на стадион можно посмотреть прямую трансляцию матча на YouTube канале СКА.

Сейчас СКА-Ростов сейчас занимает 6-е место в таблице зоны «Юг» первенства ПФЛ. За прошедшие 16 матчей футболистам удалось набрать 24 очка. Футболисты команды «Волгарь» набрали уже 43 очка.

Стоит отметить, что Василий Вакуленко болеет за футбольный клуб СКА с детства. Музыкант рассказывал, что часто посещал игры с участием любимой команды с отцом в детстве. Рэпер даже недавно написал новый гимн клубу. Все средства, вырученные с этой песни, артизм обещает вложить в развитие СКА.

Дизайн автобус выбрали болельщики путем голосования Фото: Юрий ПОЗДНЯК

Дизайн автобус выбрали болельщики путем голосованияФото: Юрий ПОЗДНЯК

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ИСТОЧНИК KP.RU

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