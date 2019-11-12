2019-11-12T10:10:43+03:00
Происшествия

Альфонс вскружил головы обещанием свадьбы: в Ростове задержали опасного мошенника

Мужчина выманивал у женщин миллионы, обещая жениться
Иван ТИМОФЕЕВ
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Мужчина очаровывал дам пылкими речами. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской областиМужчина очаровывал дам пылкими речами. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области
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Жительница донской столицы, мечтая о личном счастье, стала жертвой опасного мошенника. Год назад женщина познакомилась с привлекательным мужчиной, который сказал, что у него свой строительный бизнес, жены нет, и он один воспитывает ребенка. Между ними завязался бурный красивый роман, а вскоре кавалер сделал даме предложение. Счастливая влюбленная женщина сразу ответила: «Да».

После этого предприимчивый мужчина стал планировать совместный быт. Он заявил, что строит дом, и даже свозил невесту на строительную площадку. Чтобы ускорить процесс возведения семейного гнездышка, мужчина предложил женщине продать квартиру и вложиться в стройку.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, женщина продала свою квартиру и передала возлюбленном шесть миллионов рублей, после чего того и след простыл.

А женщина отправилась писать заявление в полицию.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Более того, в ходе расследования выяснилось, что злоумышленник таким же образом обманул еще три женщины.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам! Если вы пострадали от противоправных действий данного мужчины, обратитесь в ГУ МВД России по Ростовской области (ул. Б. Садовая, 29) либо по телефону 8(918)544-40-15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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