В Ростовской области увеличилось количество госпитализированных с ОРВИ

Чем ближе к зиме, тем сильнее страдает организм, борясь с простудой и гриппом, готовясь к наступлению холодов. В донском регионе за последнюю неделю на 29% выросло количество госпитализированных людей с диагнозом ОРВИ.

По последним данным эпидемиологов, по Ростовской области зарегистрировано свыше 9,3 тысяч пациентов за неделю с жалобами на насморк, сильный кашель, ноющую боль в горле и высокую температуру. Заболеваемость острой вирусной инфекции сейчас на 44,4% ниже эпидемического порога, который рассчитывается для каждой недели месяца на протяжении нескольких лет.

В Ростове-на-Дону по диагнозу ОРВИ сохраняется положительная динамика. В городе за неделю "поймали" вирус более 2,8 тысячи человек, что ниже на 44,1% эпидпорога. У 79 обследованных чаще всего определены вирусы парагриппа, аденовирусы и РС-вирусы.

Врачи предупреждают, что эпидемиологическая обстановка может ухудшиться, если люди не будут соблюдать простые правила предосторожности. Важно не заниматься самолечением и при первых симптомах болезни оставаться дома и вызывать врача.

Хорошим помощником в борьбе с вирусами является прививка от гриппа. Ее сделали уже более 1,5 млн жителей. В региональном минздраве отметили, чтобы иммунитет жителей донского региона успел адаптироваться к вирусам, необходимо поставить прививку от гриппа до конца ноября. Принцип действия прививки состоит в том, чтобы создать иммунную прослойку, а для этого должны быть привиты не менее 40 процентов населения. Человек, прошедший вакцинацию, прерывает цепочку развития вируса, так как в его организме он не может размножаться. Используя вакцинацию, человек защищает всю свою семью от опасных вирусов, которые в случае отсутствия лечения или неправленого подхода в дальнейшем могут дать серьезные осложнения.

Медики отмечают важность профилактики и регулярного контроля за состоянием своего здоровья и всех членов семьи. Врачи рекомендуют в «простудное» время года проявить особое внимание к иммунитету, придерживаясь простых правил:

1. Избегайте закрытых мест с большими скоплениями людей, где могут быть «заболевшие». Походы в театры, на выставки, возможно, временно необходимо ограничить.

2. В случае, если рядом с вами кашляет кто-то поблизости, то постарайтесь отойти минимум на 1,5 метра.

3. Возвращаясь из общественных мест - из магазина, с работы - обязательно тщательно мойте руки с антибактериальным мылом.

4. В общественном транспорте не дотрагивайтесь руками без перчаток до ручек, дверей, а после носа, рта, глаз - иначе облегчите вирусу попадание на слизистые, откуда ему проще проникнуть в организм.

5. Старайтесь употреблять в пищу больше витаминов. Это поможет укрепить иммунитет и подготовить его к борьбе с вирусами.

6. Соблюдайте режим сна и отдыха. Ученые установили, что уставшие люди и трудоголики подвержены заболеваниям чаще других. Важно, чтобы оптимальный режим труда и отдыха предусматривал достаточное время и для сна. Необходимы регулярные занятия спортом. Все это укрепляет иммунную систему, позволяя организму справляться с вирусами.

7. Надевать защитную маску нужно лишь в случае, если болеете вы сами, чтобы не заразить окружающих, либо если рядом кто-то постоянно чихает/кашляет. Важно: заболевший должен менять маску нужно не реже, чем через два, максимум – три часа.