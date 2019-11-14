«Народ без памяти будет обречен»: главной темой Димитриевских чтений стала тема наследия Великой Победы

В южной столице завершился 23-дневный региональный этап XXIV Димитриевских образовательных чтений - ежегодного образовательного форума, который служит, по сути, механизмом коммуникации общества, церкви и власти по важнейшим современным проблемам.

В этот раз он был посвящен важнейшей теме года грядущего – Победе в Великой Отечественной войне, точнее – ее наследию и наследникам, то есть – нам, ныне живущим, которые многим обязаны тем, кто эту Победу добывал долгих и страшных четыре года, унесшим миллионы жизней и оставившим разруху и кошмарные последствия баталий на советской земле.

- Димитриевские чтения ежегодно проходят в Ростовской области уже на протяжении почти четверти века, - отметил спикер донского парламента Александр Ищенко. - И важно, что главными темами этих чтений раз за разом становится те вопросы, которые сегодня волнует большинство жителей донского края и всей страны. Форум стал важной площадкой для обсуждения самого широкого круга инициатив, прежде всего, нашей молодежи. Тема этого года – «Наследники Победы». Очевидно, что в преддверии 75-летия Великой Победы обществу очень важно понимать ориентиры исторической правды, исторической достоверности.

Принципиально то, подчеркнул председатель Законодательного собрания, что в этом процессе очень значимую роль играет именно Русская православная церковь – ведь в годы Великой Отечественной войны она стала весомым объединяющим фактором, несмотря на гонения и репрессии, которым она подвергалась после Октябрьской революции 1917 года.

- Сегодня, на новом историческом этапе, как раз церковь зачастую и выступает инициатором обсуждения актуальных проблем общества, - добавил Ищенко. - И для нас важно, чтобы сквозь многоголосицу мнений и позиций, молодежь услышала достоверную информацию о Великой Отечественной войне. Димитриевские чтения как раз и дают такую возможность.

В качестве примера он привел попытки рассуждать о том, стоило ли, скажем, бороться за блокадный Ленинград, выдержавший почти девятьсот кошмарных дней осады, но не сдался, или, как утверждают некоторые псевдо-историки, проще было его оставить немецко-фашистским оккупантам.

- Мы должны помнить и знать правду, - уверен спикер ЗС РО.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, в свою очередь, напомнил, что празднование 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне дает возможность раскрыть много важных тем для размышления.

- Духовным основанием Победы в этой войне были традиционные культура и нравственность нашего народа, проявление народной солидарности и обращение к героическим и святым примерам из национальной истории, - рассказал глава донского митрополии. - Есть такое замечательное выражение: «чтобы помнили». А утеря памяти – это утеря национальной идентичности, утрата реальности сегодняшнего дня и вообще перспективы в будущем.

Поэтому, считает митрополит, когда мы говорим о таких грандиозных, масштабных событиях, как Победа в Великой Отечественной войне всего советского народа, нужно постоянно держать это в своей памяти.

- Мы воистину должны дорожить подвигом того поколения, благоговеть перед этой кровью и благодарить Бога за Победу, - добавил он. – Наследие Победы - солидарность нашего народа как в социальном измерении (то есть консолидация современного общества на базе традиционных духовно-нравственных ценностей), так и во временном измерении – связь поколений, непрерывное преемство духовной традиции.

По его словам, это – и есть наша ответственность перед предшествующими поколениями за переданное нам духовное и культурное богатство, и «ответственность перед поколениями грядущими за передачу им неискаженных духовно-нравственных смыслов и понятий «Родина» и «Вера».

Следует отметить, что в рамках XXIV Димитриевских образовательных чтений состоялось свыше ста мероприятий по пятнадцати направлениям, а охват участников составил порядка 12 тысяч человек.

Кстати, в нынешнем году получилось больше именно число тематических секций – это и «Межрегиональная историко-культурологическая конференция «Наследники Победы», и «Диалог поколений: «Одна на всех – Победа», и «Электронные ресурсы о Великой Отечественной войне из фонда Донской государственной публичной библиотеки» и ряд других. Причем, они были рассчитаны на разные возрастные и профессиональные группы.

Александр Ищенко подчеркнул, что нынешние и будущие поколения должны знать правду о Великой Отечественной. Фото: Анатолий Карбинов/пресс-служба ЗС РО.

Одной из центральных площадок стал как раз форум молодых депутатов «Мы – наследники Победы!», организованный комитетом ЗС Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике.

- В ходе этой дискуссии мы договорились с молодежью о конкретных делах, - пояснил Ищенко. - Например, решили – все вместе, что молодые люди будут участвовать в формировании страниц Википедии, дополняя ее информацией о том, что происходило на территории Ростовской области во время Великой Отечественной, какие здесь шли бои, какие были совершены подвиги. Ребята будут отмечать имена героев, создавать ориентиры по памятникам и обелискам.

А еще, рассказал он, в рамках проекта «Историческая память» уже началась установка информационных табличек на местах боев и захоронений: первая такая информационная табличка-указатель уже установлена в Кумженской роще на месте захоронения шестисот шестидесяти четырех павших воинов.

НАША СПРАВКА

Димитриевские образовательные чтения – крупнейший духовно-образовательный форум, ежегодно проводимый в память о Святителе Димитрии Ростовском, имя которого носит южная столица. Основными темами форума являются вопросы истории, образования и развития духовности. Димитриевские образовательные чтения являются региональным этапом Международных Рождественских образовательных чтений, которые пройдут 26-29 января 2020 года.