В Ростове-на-Дону пациенту пересадили сотую почку

На Дону у медиков своеобразный юбилей. В донской столице прошла сотая пересадка почки. Она была проведена в центре хирургии и координации донорства Ростовской областной клинической больницы. Известно, что перенесший операцию пациент уже готовится к выписке из лечебного учреждения.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения региона, всего за четыре года осуществления региональной программы на Дону трансплантировано уже 160 органов, в том числе и поджелудочная железа. И только в этом году - проведено 55 пересадок почек, печени и сердца, а также были сделаны первые шесть пересадок роговицы глаза. Уже есть и первые шаги в сторону детской трансплантологии: в этом году почку пересадили 15-летнему подростку.

В региональном листе ожидания почки находится еще 81 житель Ростовской области. Их возраст от 21 до 64 лет. А почти треть из них – не старше 30 лет. Среди этих пациентов, к слову, есть больные с редкой группой крови, рядом иммунологических особенностей и ожидающие пересадки почки уже несколько лет.

Отбор больных для трансплантации проводится строгий. Пересадка делается лишь в том случае, если все другие средства спасти жизнь пациента уже исчерпаны, а сопутствующие патологии, угрожающие успеху пересадки, устранены. Многое зависит от случая и удачи: когда появится подходящий по иммунологическим, анатомическим, возрастным характеристикам донор, каково будет состояние больного, резкое ухудшение состояния может как сделать ожидающего в списке одним из первых кандидатов на пересадку, так и вообще лишить его этой возможности.

К слову, бюджетное финансирование на проведение операций в Ростовской области год от года существенно увеличивается.

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