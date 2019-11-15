Ростовская область получит почти 2 млрд рублей на строительство, комфортную среду и развитие муниципалитетов

Более трехсот пятидесяти человек приняли участие в публичных слушаниях по формированию бюджета Ростовской области на будущий год и предстоящую трехлетку (до 2022-го включительно).

Этот формат обсуждения главного финансового документа донского региона стал, по сути, уже традиционным: он выступает не только как возможность в предварительном, до заседания донского парламента, варианте рассмотреть предстоящие статьи расходов и доходов, но и как инструмент обратной связи с населением, которое, собственно, получает возможность вносить свои предложения – прежде всего, по поводу предстоящих казенных трат.

- Во-первых, каждый может увидеть те масштабные задачи, которые стоят перед Ростовской областью, и оценить, насколько они обеспечены финансами, - пояснил председатель Законодательного собрания Александр Ищенко. – Во-вторых, любой житель Дона вправе узнать, какие ресурсы предусмотрены для развития конкретно его города, микрорайона, улицы, дома или той социальной инфраструктуры, которой он пользуется. При этом все могут напрямую задать любой вопрос и министру финансов Ростовской области, и любому другому участнику со стороны облправительства и Заксобрания области.

По его словам, механизм реально работает: в адрес ЗС поступает очень много вопросов по электронной почте в письменных обращениях.

- Кроме того, в ходе публичных слушаний оценка принимаемому бюджету дается с точки зрения интересов жителей области - насколько учтен тот или иной отраслевой, социальный интерес ростовчан, жителей региона, - подчеркнул Ищенко.

Он сообщил, что в сравнении с аналогичным проектом областного бюджета прошлого года, рост доходной части составил 11 процентов, а если же говорить о ретроспективе проектов регионального бюджета за последние годы, то налицо тенденция по ежегодной прибавке в доходах выше процента инфляции.

- Это говорит о том, что экономическая составляющая развития нашего региона растет уверенно, поступательно и постоянно. Как бы ни критиковали, какие бы негативные оценки не давались, но очевидно, что если бы не было роста экономики, не смогли бы увеличиться и поступления налога на прибыль, - отметил спикер донского парламента.

Как уточнила выступившая с основным докладом заместитель губернатора Ростовской области – министр финансов региона Лилия Федотова, к первому чтению запланировано, что доходы бюджета на 2020 год составят 176,2 млрд рублей (на 2021-й – 184,3 млрд, на 2022-й – 165 млрд), а расходы – 184,3 млрд рублей (в 2021-м – 181,9 млрд, в 2022-м – 165,4 млрд).

- Конечно, каждый новый бюджет имеет свои особенности, - рассказала Федотова. - В прошлом году мы тоже проводили публичные слушания, но тогда была совершенно иная ситуация: на тот момент мы только вступали в отработку национальных проектов. А 2020-й – это уже второй год их реализации. У нас в Ростовской области сформировано 49 своих региональных проектов развития, которые являются инструментарием реализации национальных целей, выдвинутых Президентом России.

Она акцентировала внимание участников публичных слушаний на том, что в ближайшие три года бюджет останется, как и прежде, социально ориентированным. В частности, в 2020-м на социальную сферу предлагается направить 126 млрд рублей – то есть более чем две трети всех расходов бюджета.

В предстоящую трехлетку порядка 14 млрд рублей планируется направить на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы и достижение уровня заработной платы низкооплачиваемых работников до минимального уровня оплаты труда.

Конечно, нынешний проект – еще далеко не окончательный вариант, в него будут вноситься коррективы, в том числе и из тех, что поступили к слушаниям, а таковых более двадцати, - от жителей Ростовской области и органов местного самоуправления.

Так, уже сегодня можно сказать, что ко второму чтению (первое намечено на 25 ноября) областной бюджет пополнится.

- Уже известно, я обсуждал этот вопрос в Москве, что из федерального бюджета почти 1,8 млрд рублей мы получим только на сферу строительства, формирование комфортной среды и развитие муниципалитетов, - сообщил Александр Ищенко.

Он заверил при этом, что Заксобрание продолжит добиваться дополнительных ресурсов для региона из федерального бюджета.