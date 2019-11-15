2019-11-16T22:57:48+03:00
Политика

Ростовская область получит почти 2 млрд рублей на строительство, комфортную среду и развитие муниципалитетов

Параметры бюджета на 2020 год и предстоящую трехлетку обсудили в ходе публичных слушаний
Александр СЕВЕРСКИЙ
Поделиться:
В слушаниях приняли участие более трехсот сорока человек. Фото: donland.ruВ слушаниях приняли участие более трехсот сорока человек. Фото: donland.ru
Изменить размер текста:

Более трехсот пятидесяти человек приняли участие в публичных слушаниях по формированию бюджета Ростовской области на будущий год и предстоящую трехлетку (до 2022-го включительно).

Этот формат обсуждения главного финансового документа донского региона стал, по сути, уже традиционным: он выступает не только как возможность в предварительном, до заседания донского парламента, варианте рассмотреть предстоящие статьи расходов и доходов, но и как инструмент обратной связи с населением, которое, собственно, получает возможность вносить свои предложения – прежде всего, по поводу предстоящих казенных трат.

- Во-первых, каждый может увидеть те масштабные задачи, которые стоят перед Ростовской областью, и оценить, насколько они обеспечены финансами, - пояснил председатель Законодательного собрания Александр Ищенко. – Во-вторых, любой житель Дона вправе узнать, какие ресурсы предусмотрены для развития конкретно его города, микрорайона, улицы, дома или той социальной инфраструктуры, которой он пользуется. При этом все могут напрямую задать любой вопрос и министру финансов Ростовской области, и любому другому участнику со стороны облправительства и Заксобрания области.

По его словам, механизм реально работает: в адрес ЗС поступает очень много вопросов по электронной почте в письменных обращениях.

- Кроме того, в ходе публичных слушаний оценка принимаемому бюджету дается с точки зрения интересов жителей области - насколько учтен тот или иной отраслевой, социальный интерес ростовчан, жителей региона, - подчеркнул Ищенко.

Он сообщил, что в сравнении с аналогичным проектом областного бюджета прошлого года, рост доходной части составил 11 процентов, а если же говорить о ретроспективе проектов регионального бюджета за последние годы, то налицо тенденция по ежегодной прибавке в доходах выше процента инфляции.

- Это говорит о том, что экономическая составляющая развития нашего региона растет уверенно, поступательно и постоянно. Как бы ни критиковали, какие бы негативные оценки не давались, но очевидно, что если бы не было роста экономики, не смогли бы увеличиться и поступления налога на прибыль, - отметил спикер донского парламента.

Как уточнила выступившая с основным докладом заместитель губернатора Ростовской области – министр финансов региона Лилия Федотова, к первому чтению запланировано, что доходы бюджета на 2020 год составят 176,2 млрд рублей (на 2021-й – 184,3 млрд, на 2022-й – 165 млрд), а расходы – 184,3 млрд рублей (в 2021-м – 181,9 млрд, в 2022-м – 165,4 млрд).

- Конечно, каждый новый бюджет имеет свои особенности, - рассказала Федотова. - В прошлом году мы тоже проводили публичные слушания, но тогда была совершенно иная ситуация: на тот момент мы только вступали в отработку национальных проектов. А 2020-й – это уже второй год их реализации. У нас в Ростовской области сформировано 49 своих региональных проектов развития, которые являются инструментарием реализации национальных целей, выдвинутых Президентом России.

Она акцентировала внимание участников публичных слушаний на том, что в ближайшие три года бюджет останется, как и прежде, социально ориентированным. В частности, в 2020-м на социальную сферу предлагается направить 126 млрд рублей – то есть более чем две трети всех расходов бюджета.

В предстоящую трехлетку порядка 14 млрд рублей планируется направить на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы и достижение уровня заработной платы низкооплачиваемых работников до минимального уровня оплаты труда.

Конечно, нынешний проект – еще далеко не окончательный вариант, в него будут вноситься коррективы, в том числе и из тех, что поступили к слушаниям, а таковых более двадцати, - от жителей Ростовской области и органов местного самоуправления.

Так, уже сегодня можно сказать, что ко второму чтению (первое намечено на 25 ноября) областной бюджет пополнится.

- Уже известно, я обсуждал этот вопрос в Москве, что из федерального бюджета почти 1,8 млрд рублей мы получим только на сферу строительства, формирование комфортной среды и развитие муниципалитетов, - сообщил Александр Ищенко.

Он заверил при этом, что Заксобрание продолжит добиваться дополнительных ресурсов для региона из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ржавое железо нам не надо... Может, теперь в Киеве одумаются, что не туда гребут: адмирал прокомментировал передачу задержанных кораблей Украине
Бывший замглавкома ВМФ РФ Иван Васильев в интервью обозревателю "КП" Александру Гамову поговорил о процессе передачи Украине стоявших под арестом кораблей [аудио]
Глава ВЦИОМа: Доходы не растут, но на революцию никто не пойдет
Почему зарплаты россиян растут только в цифрах статистики? Прислушивается ли власть к недовольству людей? Накануне Дня социолога в эфире Радио КП мы поговорили с гендиректором Всероссийского центра исследования общественного мнения Валерием Федоровым
Так что же такое путинизм? И сохранится ли он после Путина?
Что за «долгое государство» построил наш президент? Кто такой «глубинный народ»? И чего ждать после 2024 года? Об этом «КП» поговорила с заместителем заведующего кафедрой политической теории МГИМО Даниилом Пареньковым
Новости 24
В Ростовской области начаты поиски пропавшего 43-летнего мужчины
Вятскую улицу в Ростове отремонтируют за почти 50 миллионов рублей
Автобусный маршрут через Ворошиловский мост свяжет Ростов и Батайск
Из-за массового ночного ДТП в Ростове госпитализировали двоих детей
Пропавшего 15-летнего подростка нашли в поле под Ростовом
Депутат гордумы предложил сити-менеджеру Ростова засудить Павла Волю
Искалеченную обезумевшей ревнивицей девушку боятся перевозить в Ростов
Серийный вор-домушник из Ростова попался на краже сумки
«Ростов-Дон» обыграл «Бухарест» в домашнем матче Лиги чемпионов
Юрист о ситуации в «Ростове»: «Дела о невыплате зарплат часто заканчиваются сроками»
Павел Воля предложил звезде Playboy из Ростова Марии Лиман стать президентом России
В Ростовской области пропал без вести 15-летний подросток
Троих ростовчан осудят за попытку продажи авто из каршеринга
Ростовские эко-патрули будут искать чадящих «нелегалов» в Левенцовке
Бывший гендиректор «Ростова»: «Действия Басты в СКА - это детский лепет на лужайке»
Российская «молодежка» всухую обыграла на «Ростов Арене» сборную Латвии
Ради реконструкции моста на Малиновского власти Ростова изымут земли у горожан
Ростовский ТЦ «МЕГА» обзавелся собственным автовокзалом
В Ростовской области прогнозируется понижение воды в Дону до опасных отметок
На рынке в Таганроге нашли труп
В Ростовской области после аварии водитель врезался в автобусную остановку
В Ростовской области временно закроют железнодорожный переезд Азов - Самарское
В Ростовской области из-за пожара эвакуировали детский сад
Альфа-Банк отмечен в рейтинге РБК «Топ-10 богатейших компаний России»