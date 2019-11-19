«Снизить скорость и увеличить дистанцию»: В Ростовской области обещают сильный туман

В Ростовской области сильный туман обещают аккурат до среды, 20 ноября. В связи с этим госавтоинспекторы обратились и к автомобилистам, и к пешеходам быть аккуратнее на дороге.

- Водителям необходимо выбирать скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой, увеличить дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства и не совершать маневров, не убедившись в их безопасности, - рассказали в донском главке. - Также необходимо строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов, особенно в темное время суток и на неосвещенных участках дороги. А если попутные транспортные средства остановились перед «зеброй», другие водители также должны остановиться.

В ведомстве просят с особым вниманием относиться к пожилым людям, так как в силу своего возраста они хуже ориентируются в дорожной обстановке. А вот что касается других пешеходов, то при переходе проезжей части они должны убедиться в своей безопасности и не выходить на дорогу в неустановленном месте и из-за ограничивающих видимость припаркованного транспорта или сооружений. В идеале, лучше сменить шаг на спокойный, отказаться от разговорам по мобильнику и в темное время суток использовать на одежде световозвращающие элементы. А ожидая общественный транспорт, лучше стоять как можно дальше от проезжей части и не выходить на дорогу.

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