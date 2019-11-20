«Мужчина взял в заложники жену в квартире»: В центре Ростова-на-Дону оцепили целый квартал

В среду, 20 ноября, в центре Ростова-на-Дону оцепили целый квартал возле СИЗО №1. Фото с места происшествия уже появились в социальных сетях.

- Может быть кто-то знает что произошло на Кировском/Красноармейская, перекрыта улица до Горького, много полиции и реанимация, - подписал кадры очевидец.

Народ в комментариях сразу же стал интересоваться произошедшем и выдвигать собственные версии.

- Мужчина взял в заложники жену в квартире, - написал Интернет-пользователь Максим Забора, сообщив, что живет в этом доме. По его словам, всех жильцов сразу же эвакуировали.

Как стало известно «Комсомольской правде-Ростов» из собственных источников, о происшествии стало известно около восьми часов утра. Известно, что с того времени - уже несколько часов полицейские ведут переговоры с жильцом одной из квартир дома на улице Красноармейской. По неподтвержденной информации, 39-летний мужчина вооружен и сам - сотрудник правоохранительных органов. Не исключают, что у него случился нервный срыв.

В главном Управлении МВД России по Ростовской области официально информацию не комментируют. И просят дождаться официального пресс-релиза, который готовится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/744926" frameborder="0"></iframe> Штурм квартиры в центре Ростова, в которой силовик взял в заложницы жену, попал на видео.Видео Baza

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