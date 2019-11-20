«Выгнал ребенка, жену взял в заложницы»: в Ростове-на-Дону обезвредили силовика, угрожавшего расправой супруге

Сегодня, 20 ноября, в Ростове-на-Дону, на пересечении Красноармейской и Крепостного работали силовики и скорая помощь. Как рассказал корреспонденту «Комсомольская правда-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, житель одной из квартир многоэтажки, сотрудник следственного комитета, взял жену в заложницы, выгнав перед этим из квартиры несовершеннолетнего ребенка.

Что толкнуло 39-летнего мужчину на это, точно пока не ясно. Предположительно, мотивом этого страшного поступка был нервный срыв. Кроме того, инсайдеры издания сообщают, что мужчина был пьян. Жена следователя, находящаяся на восьмом месяце беременности, почувствовала боли в животе и попросила вызвать скорую помощь. После этого муж схватил травматический пистолет.

Чтобы обезвредить подозреваемого, силовикам пришлось брать квартиру штурмом. Правоохранители попали в помещение через окно.

К счастью, никто не пострадал. По данным источника в правоохранительных органах, на место ЧП приехала и мать дебошира, которую тот требовал вызвать.

Также источник издания сообщает, что по дороге в СИЗО задержанный крепко уснул.

В настоящее время выясняются обстоятельства конфликта и его мотивы, никто не пострадал.

- По поручению руководителя следственного управления в отношении сотрудника организовано проведение служебной проверки. На время проверки он отстранен он исполнения служебных обязанностей - прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/744926" frameborder="0"></iframe> Штурм квартиры в центре Ростова, в которой силовик взял в заложницы жену, попал на видео.Видео Baza

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«Мужчина взял в заложники жену в квартире »: В центре Ростова-на-Дону оцепили целый квартал

На месте работает полиция.

В среду, 20 ноября, в центре Ростова-на-Дону оцепили целый квартал. Фото с места уже происшествия появились в социальных сетях.

- Может быть кто-то знает что произошло на Кировском/Красноармейская, перекрыта улица до Горького, много полиции и реанимация, - подписал кадры очевидец.

Народ в комментариях сразу же стал интересоваться произошедшем и выдвигать собственные версии.

- Мужчина взял в заложники жену в квартире, - написал Интернет-пользователь Максим Забора, сообщив, что живет в этом доме. По его словам, всех жильцов сразу же эвакуировали.

Штурм квартиры в центре Ростова, в которой силовик взял в заложницы жену, попал на видео. Правоохранители проникли в помещение через окно.

В Интернете появились кадры задержания, которые произошли в центре Ростова-на-Дону. Район СИЗО №1 был оцеплен с самого утра среды, 20 ноября. На протяжении нескольких часов всезнающие маршруточники, которым пришлось изрядно потомиться в пробках, рассказывали версию ЧП. Позже она появилась и в Сети.

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