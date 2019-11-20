В Интернете появились кадры задержания, которые произошли в центре Ростова-на-Дону. Район СИЗО №1 был оцеплен с самого утра среды, 20 ноября. На протяжении нескольких часов всезнающие маршруточники, которым пришлось изрядно потомиться в пробках, рассказывали версию ЧП. Позже она появилась и в Сети - ее изложили соседи, проживающие в доме, где разыгралась драма.

По предварительным данным, сотрудник силовых структур взял в заложники свою супругу. Говорят, что женщина беременна. А мужчина был вооружен. После нескольких часов переговоров с силовиками он отпустил маленького ребенка. Но, когда полицейские поняли, что договориться не удается, то взяли квартиру штурмом.

Как стало известно «КП-Ростов» из собственных источников, в результате задержания никто не пострадал. Сейчас с мужчиной работают его коллеги, которым предстоит выяснить, что стало причиной инцидента. Не исключают, что у ростовчанина случился нервный срыв.

К слову, если информация подтвердится, уголовное дело возбудят, оно дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ему грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/744926" frameborder="0"></iframe> Штурм квартиры в центре Ростова, в которой силовик взял в заложницы жену, попал на видео.Видео Baza

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О происшествии стало известно около восьми часов утра. Известно, что с того времени - уже несколько часов полицейские ведут переговоры с жильцом одной из квартир дома на улице Красноармейской. По неподтвержденной информации, 39-летний мужчина вооружен и сам - сотрудник правоохранительных органов (подробности)