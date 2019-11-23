Жителей Ростова-на-Дону оштрафовали за посты в социальных сетях

Несколько жителей Октябрьского района донской столицы стали фигурантами уголовного дела за публикации в социальной сети «ВКонтакте»».

Молодые люди разместили на стенах своих аккаунтов посты и видео, которые не понравились правоохранителям. Силовики сочли высказывания и ролики возбуждающими ненависть по национальному признаку и завели на нарушителей уголовные дела.

- Виновные привлечены судом к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 15 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу. Повторное совершение аналогичного деяния влечет уголовную ответственность, предусмотренную ст. 282 УК РФ, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.