2019-11-23T12:29:58+03:00
Общество

Жителей Ростова-на-Дону оштрафовали за посты в социальных сетях

Общая сумма штрафов составила 15 тысяч рублей
Мария ШАБАНОВА
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За посты в соцсетях ростовчане поплатятся рублемЗа посты в соцсетях ростовчане поплатятся рублемФото: Анастасия Осипова
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Несколько жителей Октябрьского района донской столицы стали фигурантами уголовного дела за публикации в социальной сети «ВКонтакте»».

Молодые люди разместили на стенах своих аккаунтов посты и видео, которые не понравились правоохранителям. Силовики сочли высказывания и ролики возбуждающими ненависть по национальному признаку и завели на нарушителей уголовные дела.

- Виновные привлечены судом к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 15 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу. Повторное совершение аналогичного деяния влечет уголовную ответственность, предусмотренную ст. 282 УК РФ, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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