Авария в центре Ростова-на-Дону: без тепла могут остаться десятки домов

Сегодня, 23 ноября, в переулке Крепостном прорвало трубу теплотрассы диаметром 600 миллиметров. В результате из-под асфальта полился кипяток, а улицу заволокло паром.

В связи с аварией и устранением ее последствий без тепла могут остаться 29 жилых домов в границах: пер. Крепостной, ул. Пушкинская, пр. Театральный, ул. Нижнебульварная.

На месте работает аварийная бригада. Фото: пресс-служба городской администрации

- К ликвидации аварии привлечены 2 аварийные бригады ООО «Ростовские тепловые сети» в составе 8 человек и 7 ед. автоспецтехники. Работы планируется выполнить до 21:00 час 23 ноября, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Создан оперативный штаб, который контролирует работы по устранению последствий аварии.

Вопрос восстановления теплоснабжения жителей находится на контроле администрации Кировского района и Администрации города Ростова-на-Дону.