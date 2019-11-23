2019-11-23T13:24:59+03:00
Общество

Авария в центре Ростова-на-Дону: без тепла могут остаться десятки домов

Причина – прорыв на теплотрассе
Мария ШАБАНОВА
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Улицу заволокло паром:Фото: городская администрацияУлицу заволокло паром:Фото: городская администрация
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Сегодня, 23 ноября, в переулке Крепостном прорвало трубу теплотрассы диаметром 600 миллиметров. В результате из-под асфальта полился кипяток, а улицу заволокло паром.

В связи с аварией и устранением ее последствий без тепла могут остаться 29 жилых домов в границах: пер. Крепостной, ул. Пушкинская, пр. Театральный, ул. Нижнебульварная.

На месте работает аварийная бригада. Фото: пресс-служба городской администрации

На месте работает аварийная бригада. Фото: пресс-служба городской администрации

- К ликвидации аварии привлечены 2 аварийные бригады ООО «Ростовские тепловые сети» в составе 8 человек и 7 ед. автоспецтехники. Работы планируется выполнить до 21:00 час 23 ноября, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Создан оперативный штаб, который контролирует работы по устранению последствий аварии.

Вопрос восстановления теплоснабжения жителей находится на контроле администрации Кировского района и Администрации города Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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