2019-11-24T12:19:06+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону самолет совершил экстренную посадку из-за смерти пилота

В Платове работают следователи
Ольга ГОПАЛО
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В Платове самолет совершил экстренную посадку из-за трагедии на бортуВ Платове самолет совершил экстренную посадку из-за трагедии на бортуФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Сегодня, 24 ноября, на борту самолета, следовавшего из Шереметьево в Анапу, произошла трагедия. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» в Южном следственном управлении на транспорте, во время полета пилот резко почувствовал недомогание. По словам коллег, мужчина жаловался на боль и хватался руками за сердце.

Пассажирка борта выложила фотографии сразу же после посадки в соцсети. Фото: соцсети

Пассажирка борта выложила фотографии сразу же после посадки в соцсети. Фото: соцсети

Экипаж начал оказывать ему медицинскую помощь прямо на борту. Параллельно приняли решение об экстренной посадке в ростовском аэропорту Платов.

Диспетчеры вызвали скорую помощь, но, к сожалению. К моменту посадки врачи были на месте и самостоятельно пытались реанимировать 49-летнего Ахметова. Но спасти пилота не удалось. По предварительным данным, у него мог оторваться тромб или остановиться сердце.

Женщина отметила в своем аккаунте, что самолет встречали машины экстренных служб. Фото:соцсети

Женщина отметила в своем аккаунте, что самолет встречали машины экстренных служб. Фото:соцсети

Сейчас на месте трагедии работают следователи, по данному факту проводится проверка.

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В аэропорту Ростова-на-Дону совершил экстренную посадку самолет «Москва - Бургас»

Сообщается, что причиной стал травматический пистолет.

в ростовском аэропорту "Платов" совершил экстренную посадку самолет, вылетевший из аэропорта Москвы. Известно, что лайнер направлялся в Болгарию, город Бургас.

Как стало известно газете "Комсомольская правда-Ростов", на борту самолета произошла нештатная ситуация. В частности, у одного из пассажиров при себе якобы оказался травматический пистолет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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