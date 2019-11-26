В центре Ростова-на-Дону десятки домов остались без отопления

Десятки домов в центре Ростова-на-Дону остались без отопления. Известно, что очередная коммунальная авария в донской столице произошла во вторник, 26 ноября.

Около полудня произошел дефект в компенсаторной тепловой камере на трубопроводе. Из-за этого батареи стали холодными в домах, расположенных на улице Малюгиной, 228-232, 233, 233б, 274, 276, 278, 280, 284, улице Филимоновская, 232, 281, 285, 287, 289; улице Тельмана, 118; улице Города Волос, 82, 101, 109, 119, 135/136; улице Красноармейская, 240; улице Восточная 11,13/113, а также проспекте Кировский, 122;

Как рассказали пресс-службе «Ростовские тепловые сети», к ликвидации порыва приступили три ремонтные бригады. А завершить ремонтные работы и восстановить подачу тепла планируется к девяти часам вечера.

У горожан уже попросили извинения за доставленные неудобства, в случае обнаружения течи, сильного парения, размыва грунта или дорожного покрытия, просят соблюдать осторожность и немедленно сообщить о случившемся по телефонам круглосуточной диспетчерской службы.

К слову, коммунальное ЧП удалось ликвидировать раньше. Уже в 17:05 специалисты начали заполнение системы и восстановление нормативных параметров теплоснабжения. жителям пообещали, что в ближайшее время теплоснабжение потребителей будет восстановлено в полном объеме.

АЛЛО!

Куда звонить в Ростове-на-Дону во время коммунальных ЧП

Объединенные диспетчерские службы районов города Ростова-на-Дону:

Ворошиловский район: (863) 235-11-11

Октябрьский район: (863) 245-03-45

Пролетарский район: (863) 251-66-65, (863) 320-05-20

Первомайский район: (863) 252-31-32

Кировский район: (863) 262-05-63

Железнодорожный район: (863) 222-45-70

Советский район: (863) 222-69-03

Ленинский район: (863) 240-20-07

А также...

Оперативно-информационный диспетчерский центр (ОИДЦ-«05»): 05, 244-25-98, 244-26-91, 244-26-64

- ООО «Ростовские тепловые сети»: (863) 234-89-44

- АО «Теплокоммунэнерго»: (863) 274-50-15

- Круглосуточная диспетчерская служба министерства ЖКХ Ростовской области (горячая линия): 8 (863) 240-13-60

- Аварийные службы ООО «Лукойл-Ростовэнерго»: 234-89-44

- Аварийная служба городских электросетей: 251-56-22

- ТНС «Энерго»: 307-73-03

- Аварийные службы ОАО «Ростовгоргаз»: 04

- Аварийные службы ОАО «ПО Водоканал города Ростова-на-Дону»: 283-17-17 (многоканальный), 263-43-43

- Горячая линия OAO «Чистый город»: 218-11-11

- МКП «Ростовгорсвет» (уличное освещение): 266-81-90

- МУП «Единый информационно-расчетный центр»: 269-56-51

- ГУП РО «Информационно-вычислительный центр ЖКХ» (коммунальные платежи): 251-78-22.

*По данным администрации Ростова-на-Дону.