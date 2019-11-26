«Спасибо за наше тройное счастье!»: В Ростове-на-Дону родились еще две тройни

- Спасибо за наше тройное счастье, - именно этими словами подписали торт врачам благодарные родители. Сегодня, 26 ноября, из Перинатального центра Ростова-на-Дону выписались сразу две тройни.

Вот такой торт подарили врачам.Фото: Личный архив героя публикации

«ОНИ ВЫМОЛИЛИ ЭТИХ ДЕТЕЙ»

Одна из них - у жительницы Ростова-на-Дону Снежаны Демченко. У нее родились два мальчика и девочка. Малыши появились на свет с весом в 1200, 1150 и 1480 граммов.

- На первом УЗИ, когда первый раз определяли пол, сказали - три девочки, - вспоминает счастливый отец Дмитрий Демченко. - Я сразу сказал: «Нет! Это не правда! Этого просто не может быть!» А потом через четыре недели было еще одно УЗИ. И на нем уже - два мальчика и девочка. Признаться честно, выдохнул. Понятно, что и девочки хорошо. Но все равно хотелось, чтобы были и пацаны, и девчонки.

Детишек назвали Миша, Ваня и Маша. И уже весной мама с малышами хочет отправиться к месту службу их отца - в Алтайский край. По словам врачей, из больницы малыши выписываются с хорошим весом в 2786, 2860 и 2832 грамма.

Кстати, 31-летнюю маму очень хвалил главврач Перинатального центра Максим Уманский.

- Снежана ответственно подошла к процессу, - рассказал Максим Николаевич. - Тройня это всегда тяжело, и какой-либо прогноз трудно давать. Поэтому мы всегда рассказываем правду, что это сложная беременность. Но она большая молодец: строго выполняла все рекомендации и мы знали: все идет прекрасно. Я знаю историю этой семьи. И, можно сказать, они вымолили этих детей и достойны счастья.

У Снежаны и Дмитрия Демченко пополнение в семье.Фото: Ольга ГОПАЛО

«НАПРОСИЛ СРАЗУ ТРОИХ»

А вот во второй семье из Белокалитвинского района также родились два мальчика и девочка. Они появились на свет с массой в 2140, 2500 и 2230 граммов. Сейчас дети немного прибавили в весе – до 2258, 2724 и 2367 граммов соответственно. И кстати, это первая тройня за последние 40 лет, появившаяся в этом районе.

Как рассказала счастливая мама Анна Чувашлова, она до сих пор не верит своему тройному счастью.

- Сын очень просил братика или сестричку, - призналась она. - И вот - напросил троих сразу. На самом деле, сейчас все как в первый раз. Ведь с момента рождения старшего ребенка прошло 14 лет!

Детишек захотели назвать одинаково - и теперь в семье подрастают Анастасия, Артем и Андрюша. Известно, что счастливый отец семейства – Александр, работает водителем. А чиновники из местной администрации прямо на выписке пообещали молодым родителям рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить им просторную квартиру.

Анна Чувашлова до сих пор не верит своему тройному счастью.Фото: Ольга ГОПАЛО

«СЛУШАЙТЕ, ЧТО ГОВОРЯТ ВАМ ДОКТОРА»

Поздравить счастливых родителей приехала и министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

- На протяжении длительного периода у нас рождаются тройни, - рассказала Татьяна Юрьевна. - И это уже шестая и седьмая в этом году. Надо сказать большое спасибо и самими родителям, которые очень ответственно отнеслись к этому периоду, и, конечно же, врачам, потому что удалось доносить эту многоплодную беременность - одну до 34 недель, другую — до 35-ти. Это достаточно большой срок. Но они все родились с хорошим для тройни весом. Это большое достижение совместной работы врачей и самих мам. Это очень важно. Мне хочется сказать всем женщинам, которые планируют стать мамами или находятся в этом интересном положении: пожалуйста, слушайте и делайте то, что говорят вам доктора. И тогда, обязательно, с таким же прекрасным результатом, как сегодня, вы выйдите из родильного стационара нашей области.

Поздравить счастливых родителей приехала и министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.Фото: Ольга ГОПАЛО

Кстати, при рождении в донской семье одновременно трех и более детей на каждого ребенка единовременно выплачивают 66,5 тысячи рублей. Кроме того, предусмотрены как федеральные, так и региональные льготы.

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- Это было 13 ноября, когда я была на пятом месяце беременности, - рассказала счастливая мама. - Мы вместе с мужем были на УЗИ. Доктор сначала увидел двоих, а потом и третьего. Супруг громко рассмеялся, а я была в шоке: «Как пять детей, и я за всеми буду успевать?». (подробности)