Командир впал в ступор и перестал реагировать на слова: МАК назвал причины крушения Boeing 737-800 в Ростове

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета подвели итоги расследования авиакатастрофы в Ростове-на-Дону, произошедшей 3,5 года назад. Причиной, из-за которой возвращавшийся из Эмиратов Boeing 737-800 рухнул на взлетно-посадочную полосу аэропорта, стал человеческий фактор. Вывод комиссии неумолим: 62 человека погибли из-за ошибок летчиков.

Трагедия произошла ночью 19 марта при второй попытке самолета совершить посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Фото:REUTERS

В документе отмечается, что командир лайнера Аристос Сократус в критический момент впал в ступор и полностью утратил контроль над ситуацией — он перестал реагировать на верные подсказки второго пилота воздушного судна, судорожно пытавшегося «достучаться» до оцепеневшего начальника.

В отчете МАК также отмечается, что командир злополучного рейса не только имел слабую подготовку, но и, вероятнее всего, был физически утомлен. Кроме того, свою роковую лепту в смертоносный паззл внесла и турбулентность, спутавшая и без того шаткий план на посадку.

Сократус осознанно направил самолет в землю. Фото: МЧС и страница пилота в соцсети.

- Катастрофа произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании, - говорится в отчете.

Напомним, что пассажирский Boeing 737-800 компании Flydubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года. Самолет упал в старом аэропорту Ростова-на-Дону (в черте города, на пр. Шолохова; сейчас он закрыт, воздушная гавань переместилась за 30 км от города в новую аэрогавань «Платов»). Лайнер рухнул левее взлетно-посадочной полосы. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

Хроника падения лайнера

Катастрофа произошла в 3 часа 42 минуты утра. По графику самолет должен был приземлиться в 01.10 ночи, но, во-первых, он вылетел из Дубая на полчаса позже графика, во-вторых, когда лайнер оказался уже в небе над пунктом назначения, там шел сильный ливень — при неприятном боковом ветре. И капитан воздушного судна, предприняв первую попытку сесть, отказался от этого и за 6,7 км от взлетно-посадочной полосы в пятистах метрах от поверхности вновь начал подъем. Сделав крюк, он встал на высоте 4,5 км в зоне ожидания и, нарезав несколько кругов, решился на вторую попытку.

Вот как это описывается в отчете Межгосударственного авиационного комитета:

«В процессе повторного захода на посадку, осуществлявшегося также в режиме ручного управления, экипаж на высоте 220 м (за 4 км до ВПП) принял решение об «уходе на второй круг» и инициировал набор высоты с выводом двигателей на взлетный режим. На высоте 900 метров одновременно с отдачей экипажем штурвала «от себя» стабилизатор самолета был отклонен на 5 градусов на пикирование, в следствие чего самолет перешел в энергичное снижение с реализацией вертикальной перегрузки до -1g. Последующие действия экипажа не позволили предотвратить столкновения самолета с землей».

Самолет на скорости более 600 км/ч воткнулся в землю. Затянутое пеленой дождя низкое небо над южной столицей полыхнуло яркой вспышкой, раздался громкий взрыв. Обломки самолета разлетелись в радиусе более километра. Из летевших на борту рокового рейса FZ981 не выжил никто.

Источники, близкие к следствию, уточняют: Аристос Сократус, судя по всему, во время попытки уйти на второй круг не смог адекватно оценить положение воздушного судна — у него возникла иллюзия, что Boeing при подъеме достиг опасного угла атаки, и он, поддавшись ложному чувству, он отдал ручку управления «от себя», не глядя на положение авиагоризонта.

Место крушения Боинга-737.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

При этом 37-летний уроженец Кипра Аристос Сократус окончил Оксфордскую авиационную академию и считался опытным пилотом. Правда, до трагедии он ни разу, что важно, по мнению экспертов, не сажал самолеты непосредственно в ростовском аэропорту. В кабине ему помогали два испанца: 30-летний Хавьер Каро и 37-летний Алехандро Алава Круз.

В салоне работали четыре бортпроводника: 28-летний россиянин Максим Айдрюс, 28-летняя Жылдыз Насирдинова из Киргизии, 26-летняя колумбийка Лаура Делакруз и 24-летний представитель Сейшельских Островов Йорам Конфе.

Из 55 пассажиров большинство были жителями Ростовской области.

На борту, например, была молодая пара Александр Божко и его невеста Ольга, решившие попутешествовать перед свадьбой.

На Boeing домой летели семья Веремеевских - Виталий, Наталья и их 6-летний сын Саша, и семья Чистяковых - Олег, Виктория и 6-летний Кирилл, и семья Цегельских - Павел, Светлана и 4-летний Даниил, и семья Копосовых - Павел, Людмила и две их дочери: 9-летняя Настя и 19-летняя Даша.

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Там же находились главврач 2-й Областной больницы, депутат ЗС РО Игорь Пакус с супругой Галиной, а также супруга и дочь главы администрации Азовского района Валерия Бевзюка - Марина и Виктория.

В память о погибших 19 марта 2017-го перед зданием вокзала старого аэропорта был установлен 4-метровый мемориал под названием «Прерванный полет» работы скульптора Анатолия Скнарина, представляющий собой взрыв и упавшую птицу. На граните высечены имена всех, кто летел роковым рейсом.

Катастрофа самолета FZ981 в Ростове-на-Дону на flightradar24.com (детальный вид) Aircraft FZ981.

Авиакомпания FlyDubai открыла сайт памяти жертв крушения - на нем оставили свои соболезнования на разных языках сотни людей со всего мира.

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