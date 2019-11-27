«Мускулы и сила»: запускаем конкурс «Мистер фитнес»
Предлагаем читателям проголосовать за наиболее понравившегося участника
«Комсомольская правда-Ростов» объявляет конкурс на звание "Мистер фитнес-2019". Читателям предстоит непростой выбор: отдать свой голос за наиболее приглянувшегося спортсмена.Фото: Мария ШАБАНОВА
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«Комсомольская правда-Ростов» объявляет конкурс на звание "Мистер фитнес-2019". Читателям предстоит непростой выбор: отдать свой голос за наиболее приглянувшегося спортсмена.
Задача – непростая, ведь все участники достойны первого места.
Три парня, которые наберут больше всех голосов в нашем конкурсе «Мистер-фитнес - 2019», получат ценные призы. Голосовать можно будет до 22 декабря. 23 декабря мы подведем итоги и объявим имена победителей.
ИСТОЧНИК KP.RU