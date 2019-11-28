«В директ приходит очень много вопросов и просьб»: Министр здравоохранения Ростовской области рассказала о блогерстве, нацпроекте и будущем донских медиков

Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую называют одним из самых современных чиновников. Шутка ли в ее личном аккаунте Instagram больше 12 тысяч (!) подписчиков. Татьяна Юрьевна рассказала о том, что это - хобби или часть профессиональной деятельности, а еще разговор зашел о будущем донской медицины и реализации нацпроекта.

О БЛОГЕРСТВЕ И СОЦСЕТЯХ

- Многие теперь знают вас и как остроумного блогера. Как удается выделять время на ведение собственного блога?

- Там видно время выхода в эфир - это шесть часов утра или после восьми вечера, то есть перед и после завершения рабочего дня. Наверное, я воплотила в этом свою юношескую мечту: в школе хотела быть журналистом, было у меня такое хобби. Даже заканчивала Институт общественных профессий, который тогда был. А когда училась в мединституте была корреспондентом газеты «За медицинские кадры».

- То есть соединили школьную и институтскую мечту с сегодняшней действительностью?

- Совершенно верно (смеется). А как руководитель хочу сказать, что мне это очень помогает. Потому что за всеми теплыми словами и перепиской с людьми, которых я никогда даже в глаза не видела, в директ приходит очень много вопросов и просьб. Сегодня я использую эту страничку как возможность быть близкой к людям, чтобы помогать в решении тех сложных проблем, которые у них возникают. Причем у каждого конкретного человека.

- А как вы вообще относитесь к социальным сетям?

- Наверное, раз я есть во всех, то хорошо. Единственное, я считаю, что каждый человек, выступая в социальных сетях, должен отвечать за то, о чем он говорит, высказывать свою точку зрения и отвечать за нее. А вот когда человек регистрируется под определенным ником и высказывает то, что боится сказать открыто, то это недостойное поведение. На самом деле соцсети дают возможность современной коммуникации людей в этом мире.

bykovskaia.tatiana Добрый вечер, дорогие мои друзья. Все - таки я доехала до Матвеев-Курганского района. Совместно с главой администрации посмотрели ход капитального ремонта.

О МИНИСТЕРСКОЙ ДОЛЖНОСТИ

- Вы считаете вашу работу мужской или женской?

- Мне сложно сказать. Я считаю, что она сложная. В принципе, в здравоохранении 70 процентов женщины, но руководители, в основном, мужчины. Я знаю, что меня за глаза называют «мужчина в юбке». Наверное, это относится к тому, что профессия министра все же больше мужская.

- Многие уверены, что быть министром это очень престижно. Расскажите, как проходит Ваш рабочий день?

- Я вас приглашаю провести его со мной. По-разному. Начинается он очень рано, заканчивается очень поздно и не всегда продуктивно, потому что к вечеру ты понимаешь, что не завтракала, не обедала и не ужинала. И такое бывает. Профессия чиновника очень ответственная. Ты отвечаешь не за себя и даже не за маленький коллектив, ты отвечаешь за огромное количество людей и понимаешь, что любой промах человека из команды - а команда это почти 100 тысяч работающих в отрасли, расценивается как твой. Поэтому о престижности я бы поспорила.

- Назовите пять качеств, которые должны быть у идеального врача?

- У каждого, наверное, свое понятие идеального. Но, на мой взгляд, врач, который действительно соответствует этому понятию, должен быть честен с собой и с пациентом, должен быть бескорыстен и грамотен, иметь чувство сострадания и ответственности.

bykovskaia.tatiana Добрый вечер, мои дорогие друзья. Сказать, что день прошел насыщено- это ничего не сказать.

О ВРАЧАХ, КАДРАХ И ЗАРПЛАТЕ

- Татьяна Юрьевна, расскажите, каких специальностей не хватает в Ростовской области?

- У нас сегодня, к сожалению, остается остродефицитной профессия участкового терапевта. Молодежь не очень хочет идти туда работать. Сегодня не укомплектованы специальности врачей-реаниматологов и психиатров. У нас не комплект фтизиатров, потому что некоторые считают, что врач-фтизиатр это какая-то опасность. Я могу сказать точно, что это не так. Это очень интересная медицинская специальность. К слову, сегодня у нас избыток только трех специальностей - акушеров-гинекологов, урологов и дерматовенерологов.

- Как можно привлечь молодежь в медицину?

- Я точно знаю, что возврата к распределению не будет. Но привлечь можно только пропагандируя престиж профессии, достойно оценивая работу, давая какие-то определённые гранты для решения сложных задач. И, конечно, очень важен соцпакет, который должен быть у врача. Если органы местного самоуправления этого не поймут, то у нас дефицит врачей был, есть и, к сожалению, будет.

- Острый вопрос о зарплатах...

- Как обычно, важный и злободневный. Существует указ Президента РФ №597, в котором прописано, что средняя зарплата врача должна соответствовать 200 процентов к средней по экономике. Средняя по экономике в различных субъектах разная. Но пока, к сожалению, она не удовлетворяет ни одного врача или среднего медицинского работника, которые ее получают. Мне бы очень хотелось дожить до того момента, когда зарплата будет оплачиваться не по отношению к экономике, а по качеству оказания медицинской помощи. Надеюсь, что когда-то так и будет.

bykovskaia.tatiana Сегодня, вместе с областным диабетическим обществом провели, в рамках Дней диабета, публичную встречу с пациентским сообществом.

О МЕДИЦИНЕ БУДУЩЕГО

- Как, по-Вашему, сможет ли медицина в перспективе победить все болезни?

- Медицина не сможет победить все болезни ни в какой перспективе, если сам человек не будет стремиться к тому, что бы этой болезни не допустить. Еще наш первый нарком здравоохранения сразу после революции Николай Семашко сказал, что будущее принадлежит медицине профилактической. В прошлом году мы отметили столетие российской медицины. К сожалению, прошел век и мы опять говорим о том же самом. В России сегодня нет проблемы вылечить в ранней стадии установленный диагноз, даже такой сложный как рак. В России есть проблема ранней диагностики. Вот, если бы все мы научились следить за своим здоровьем, то медикам было бы гораздо проще справляться со всеми теми проблемами, которые потом у человека со здоровьем возникают.

- Какие кардинальные изменения могут быть в медицине?

- За последние годы в медицине многое изменилось. Она подходит к решению всех проблем с позиции новых инновационных технологий. Мы сегодня устанавливаем диагнозы, о которых раньше подумать не могли, потому что не было никаких научных разработок. А количество лекарственных препаратов, помогающих жить людям с неизлечимыми заболеваниями, например, такими как орфанные, становится все больше. Если раньше пациенты, больные гемофилией или болезнью голубой крови, просто погибали при возникновении какого-то пореза или травмы, то теперь появились необходимые для них препараты. Мы пошли далеко и в лечении онкологии. Любую проблему с инсультом и инфарктом мы решаем моментально с колес. Что касается высоких технологий, то очень многое появилось: мы имеем искусственные органы, мы пересаживаем сердце, почки, суставы и так далее. Неизменным, к сожалению, остается одно - плохое отношение человека к своему здоровью. И до тех пор пока мы его не изменим, будем иметь то, что имеем: достаточно большие затраты государства на сохранения остатков здоровья человека и отсутствие здоровьесберегающих технологий.

- Какие приоритеты в медицине обозначены на следующий год?

- Все они до 2024 года обозначены в указе Президента РФ №204 . И основными приоритетами являются профилактическая направленность в медицине, кадровое обеспечение, борьба с социально значимыми заболеваниями, такими как сердечно сосудистые и онкология. То есть то, что сегодня является основополагающим в структуре смертности. Плюс, конечно же, развитие и укрепление системы детского здравоохранения, что очень важно. Ведь мы все прекрасно понимаем, что дети - будущее России. Молодежь должна быть здоровой, чтобы потом приносить пользу государству.

bykovskaia.tatiana Сегодня прошел очередной День организатора. Обсуждали вопросы работы первичного звена: выполнение планов диспансеризации, вакцинации, профилактики. А самое главное- вопросы ответственности за порученное дело и за результат.

О СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ И МЕДОБОРУДОВАНИИ

- Не все понимают, какова роль страховых кампаний и для чего они нужны?

- Роль страховых компаний на сегодняшний день, наверное, не до конца понятна всем. Даже страховые компании не до конца выполняют свою роль в том варианте, в котором должны. Страховая компания сегодня должна являться проводником между пациентом и лечебным учреждением. Именно она по закону отвечает, как была оказана медпомощь и проверяет качество ее оказания. И, если у человека возникает жалоба на действия врача или медучреждения, он должен писать не в Министерство здравоохранения или Росздравнадзор, а в страховую компанию.

- Может, за этим будущее?

- Я очень надеюсь, что сегодняшний идущий по стране нацпроект «Здравоохранение» поднимет уровень страховых компаний на тот уровень, на котором они должны быть. И тогда каждый застрахованный должен будет знать своего страхового представителя. А страховой представитель должен будет ориентировать пациента на необходимость диспансерного наблюдения, прохождения диспансеризации и профосмотров. А еще интересоваться у застрахованного - хорошо или плохо ему была оказана медпомощь. Поэтому роль их большая, но они, к сожалению, не до конца выполняют ее в том правовом поле, в котором должны это делать.

- Многие уверены, что в городе оснащенность больниц лучше, чем в области. Как можно бороться с этой проблемой?

- Могу поспорить. Бывает по-разному - и в городе, и за городом. Как в некоторых медучреждениях Ростова-на-Дону есть необходимость в более качественном оснащении, так и в области есть супероснащенные лечебные учреждения. На сегодняшний день мы строим трехуровневую систему оказания медицинской помощи. На первом - районные больницы, амбулатории и ФАПы, на втором - городские медучреждения, на третьем - лечебные учреждения областного уровня, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. Уже на первом уровне врач должен хорошо понимать состояние здоровья пациента, где и в каком медучреждении он должен получить помощь. Совершенно не нужно, чтобы в каждом лечебном учреждении области был свой компьютерный томограф: столько врачей-рентгенологов, которые могут на них работать, нет и не будет. А дорогостоящее оборудование должно работать постоянно.

- То есть и в сельской местности помощь может получить каждый...

- У нас практически на всей территории региона шаговая доступность медпомощи для каждого пациента. Это, так называемая первичная медикосанитарная помощь. Приглашаю посетить ФАПы и врачебные амбулатории, которые есть в Ростовской области. В них есть все, что необходимо для того, чтобы провести первичные прием или диспансеризацию. А более глубокая, специализированная помощь, то это, конечно, районная больница либо городское или областное учреждение здравоохранения.

- Сегодня основная проблема в отличии нашего менталитета от западных стран, - сказала в завершение разговора Татьяна Юрьевна. - За границей очень дорого болеть. Там люди, прежде, чем транжирить свое здоровье, понимают, что платить за это придется самому. И нам, прежде всего, нужно создавать моду на здоровье, потому что на профилактику денег всегда требуется меньше, чем на лечение. Приведу такой пример: в этом году в онкоинститутах и диспансерах на лечение пациентов с третьей и четвертой стадией рака государство выделило 70 миллиардов рублей. А если бы эти люди пришли своевременно и у них бы выявили это заболевание раньше? Тогда эти деньги можно было бы потратить на другие цели, в том числе на профилактику. Важно, чтобы мы с вами хотели быть здоровыми и выполняли ту задачу, которую определил указ Президента РФ. Чтобы мы 67 лет жили здоровой и активной жизнью и когда такими до них доживем, то до 80+ точно будем жить, так как дальше организм будет просто сопротивляться определенным заболеваниям.

bykovskaia.tatiana Сегодня вместе с коллегами- министрами приняли участие в рабочей встрече Губернатора с активом Милютинского района и в приеме граждан. Была очень рада слышать положительные отзывы о работе коллег в районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В пять лет мечтала быть космонавтом, а в школе - дралась»: Министр здравоохранения Татьяна Быковская откровенно поговорила с ростовскими школьниками

Встреча прошла в рамках всероссийского проекта «Классные встречи» в лицее № 103 имени Сергея Козлова. Ребята больше часа задавали вопросы главе донского минздрава, многие из которых касались того, что волнует больше всего, - об отношениях с одноклассниками, выборе жизненного пути, профессии и личном опыте. И, надо сказать, Татьяна Юрьевна удивила ребят не просто интересными, а искренними и подчас обезоруживающими ответами. И теперь каждый из них может гордиться личным знакомством с министром. (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Теряем здоровых детей»: В Ростовской области за неделю в родительской постели погибли три ребенка

В Ростовской области за неделю в родительской постели умерли три здоровых младенца. Такой печальной статистикой поделилась министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

- К великому сожалению, сегодня у молодежи модно брать грудных детей в свою постель и не думать о том, что это может закончиться трагедией, - начала разговор Татьяна Юрьевна. - Но это так. Погибли малыши в возрасте 23 и 24 дня, а также ребенок, которому исполнился месяц и 17 дней. Сам факт, что эти дети умерли в кровати родителей, уже говорит о возможности того, что было механическое повреждение дыхательных путей. (подробности)