«В пять лет мечтала быть космонавтом, а в школе - дралась»: Министр здравоохранения Татьяна Быковская откровенно поговорила с ростовскими школьниками

В Ростове-на-Дону гостем лицея № 103 имени Сергея Козлова стала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Встреча прошла в рамках всероссийского проекта «Классные встречи», когда у обычных школьников есть возможность в неформальной обстановке пообщаться с интересными людьми, в числе которых выдающиеся деятели науки, образования, культуры, искусства, спорта и политики.

На этот раз ребята больше часа задавали вопросы главе донского минздрава, многие из которых касались того, что волнует больше всего, - об отношениях с одноклассниками, выборе жизненного пути, профессии и личном опыте. И, надо сказать, Татьяна Юрьевна удивила ребят не просто интересными, а искренними и подчас обезоруживающими ответами. И теперь каждый из них может гордиться личным знакомством с министром.

Министр здравоохранения Татьяна Быковская откровенно поговорила с ростовскими школьникамиФото: Ольга ГОПАЛО

О ШКОЛЕ И ОДНОКЛАССНИКАХ

- Насколько современная школа отличается от той, которую вы запомнили, когда сами были школьницей?

- Я, когда сюда ехала, вспомнила, что в будущем году будет 40 лет с того момента, как я окончила школу. Но, мне кажется, что дух, которым пропитана школьная атмосфера, не изменился. Наверное, вы на сегодняшний день более раскрепощенные, самостоятельные и продвинутые, чем были мы в свое время. Хотя и в наше время нам казалось, что мы тоже самостоятельные, продвинутые, много чего понимающие и знающие. Мне кажется, ничего не изменилось. Школа она есть и остается школой, тем периодом жизни, который, к сожалению, не повторится, но помнится всегда - и через пять, и через десять, и через сорок лет.

- Были ли у вас проблемы с преподавателями? Если да, то какие?

- Я, когда входила в школу, то спросила у вашего директора: «Можно ли все рассказывать?» Она разрешила (улыбается). Да, у меня были проблемы с учителями в школе. И основная заключалась в том, что я иногда не думала о том, что говорю. Поэтому вам я советую: думать прежде, чем что-то отвечать педагогам. А вот с преподавателями в институте у меня проблем не было: тогда я уже понимала, что не надо их самой себе создавать.

- Выгоняли ли вас когда-нибудь с уроков?

- Выгоняли, потому что я дралась. Дело в том, что у меня были длинные волосы, и молодым людям всегда хотелось подергать за косички. И, как только это происходило, я всегда давала сдачу, а рука у меня тяжелая. И, конечно, меня отправляли за дверь… Так что все было.

- Встречаетесь ли вы с одноклассниками?

- Да. И, кстати, некоторые из них сейчас депутаты Госдумы РФ, а некоторые уже закончили свою офицерскую карьеру. Но не только с одноклассниками, но и однокурсниками. С ними мне, конечно, проще, потому что они все работают в системе здравоохранения Ростовской области. И я очень надеюсь, дорогие мои, когда вы окончите школу, у вас останутся такие же теплые воспоминания о своих однокашниках. И вы обязательно будете с ними, по возможности, встречаться, а при отсутствии такой возможности - переписываться, что я и делаю с очень многими.

В Ростове-на-Дону гостем лицея № 103 имени Сергея Козлова стала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.Фото: Ольга ГОПАЛО

О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

- Кем вы хотели стать в детстве?

- Совсем маленькой - космонавтом. Мне тогда было лет пять-шесть. Потом журналистом, учителем истории, а после сработали «медицинские гены».

- Вы были уверены в выборе будущей профессии?

- Да, потому что долго думала, какую именно специальность выбрать и как дальше идти по жизни. И в 10 классе я сознательно пришла к этому выбору.

- Что заставило выбрать именно профессию врача?

- Зов крови. Я родилась и выросла в семье врачей. Все свое детство провела либо в машине скорой помощи с мамой, либо на кушетке перед операционной с папой. В зависимости от того, кого раньше вызвали на работу. Всю свою сознательную жизнь я просыпалась с разговорами о проблемах - где, кому, что и как, и засыпала под обсуждение родителей вопросов, связанных со здравоохранением. Я долго боролась с тем, что сложно не принадлежать себе, потому что любой врач не принадлежит себе, если он хороший врач. Он в любой момент может оказаться нужным. И тогда он отложит все свои задачи и будет заниматься пациентом. В конечном итоге это предопределило и мой путь.

- Выбрав профессию врача, вы когда-нибудь жалели о своем выборе?

- Не жалела и не жалею. Я очень долго шла к этому и очень долго думала: смогу ли я также беззаветно отдавать себя своей профессии, как это делали мои родители. В конечном итоге я выбрала эту профессию, с которой иду по жизни, и никогда об этом не пожалела.

Встреча прошла в рамках всероссийского проекта «Классные встречи».Фото: Ольга ГОПАЛО

О РАБОТЕ

- Вы трудились медсестрой и преподавателем, занимались врачебной практикой и работали в администрации. Уже почти 15 лет руководите системой донского здравоохранения.

- Я так поняла, моя автобиография до поступления в институт не была изучена (улыбается). До поступления в вуз я была председателем совета дружины, секретарем комитета комсомола школы, членом политбюро горкома Новочеркасска, председателем октябрятской звездочки и так далее. И все это пригодилось дальше во время работы. Я действительно была и санитаркой, и медсестрой, потом перешла работать врачом-гигиенистом в Центр гигиены и эпидемиологии Багаевского района по распределению. Причем, не пытаясь от него каким-то образом уйти, как сегодня иногда делает молодежь, - многие хотят сразу оказаться в крупном районном центре. Потом уже стала работать замглавы администрации района. Вот тогда мне и пригодилось все то, чему я научилась в школе в плане общественной жизни. Потому что это был 1992 год. Время, когда появлялись новые формы управления и никто не понимал, что это и как это. И мы все вместе тогда учились.

- Какая работа для вас была наиболее сложной, а какая более интересной? И почему?

- Наверное, самое благодатным временем было время работы возле операционного стола, когда каждый момент конкретному человеку ты мог принести пользу. А вот самый сложный период - это работа в сегодняшней должности, потому что ты понимаешь: не все от тебя зависит. И очень многое, к сожалению, не зависит. За тобой огромный коллектив медицинских работников, и каждый из них может ошибиться или где-то сделать не так, а все это относят сразу же к тебе. Наверное, это самый сложный период в жизни, но в то же время и самый интересный.

- Что вам нравится и не нравится в вашей работе?

- Наверное, мне не нравится большое количество бумаг и иногда рутинная работа, которая не дает того результата, который бы хотелось получить сразу. Потому что, к сожалению, работа чиновника связана с огромным количеством документооборота. А нравится мне то, что я каждый день хотя бы одному человеку, но могу оказать посильную помощь. И это очень важно.

- Влияет ли работа на вашу самооценку?

- Конечно, я же нормальный человек. У любого человека работа - определенные достижения, промахи и неудачи - влияют на самооценку. Конечно, я оцениваю свои действия - получилось или нет, удовлетворена результатом или нет. Как только человек перестает все это делать, это значит, что либо ему неинтересно работать, либо он не соответствует тому месту, где находится.

Татьяна Юрьевна удивила ребят не просто интересными, а искренними и подчас обезоруживающими ответами.Фото: Ольга ГОПАЛО

ОБ УЧИТЕЛЯХ, ЕГЭ И СТРЕССАХ

- Что вы можете отметить общего в работе учителя и врача?

- Очень важно найти подход учителю к ученику, а врачу - к пациенту. Если достигнуто взаимопонимание, это не 50, а 70 процентов успеха.

- Как бороться со стрессом во время ЕГЭ?

- Это, действительно, сложный вопрос. И речь не только о ЕГЭ. Наверное, кто-то бы заработал Нобелевскую премию, если бы он сказал, что изобрел лекарство от стресса. К сожалению, мы все: и взрослые, и молодежь сегодня достаточно стрессонеустойчивые, потому что нам кажется, что мы что-то сделали не так. Вот для того, чтобы бороться с любым стрессом, человек должен верить в себя. Вы должны быть уверены в том, что все, что вы знаете и делаете, - это правильно. И только тогда, когда вы себя так настроите, будет проще.

- А как вы справляетесь с тяжелыми ситуациями в вашей жизни и плохим настроением?

- Иногда сложно, честно хочу сказать. Но я понимаю, что любой человек, занимая определенный пост, понимает, что рядом с ним люди, которые на него смотрят, на него ориентируются, по его поведению и действиям выстраивают свои линию поведения и действий. Поэтому меня всегда заставляет справляться с любой сложной ситуацией понимание, что я не одна, а рядом те, кто смотрит на мое настроение.

О СЧАСТЬЕ И СЕМЬЕ

- Вы счастливый человек?

- Я не сомневаюсь, что вы смотрели фильм «Доживем до понедельника». И мне очень нравится в нем ответ на вопрос: «Что такое счастье?». Он звучит так: «Счастье - это когда тебя понимают». Я считаю, что человек может считать себя счастливым, если близкие и единомышленники его понимают и разделяют его жизненные взгляды. И, конечно, счастье - это отсутствие несчастья. Когда возникают какие-то серьезные проблемы, то ты понимаешь, что все остальное - это мелкие неприятности, а не какие-то проблемы. Поэтому счастье, наверное, - это когда ты в гармонии со своим внутренним миром.

- Не могли бы рассказать о своих семейных традициях?

- У нас их несколько. Есть очень давняя: каждый из нас в день рождения, где бы он ни находился, звонит имениннику ровно в 00:00. Причем, неважно, чей это день рождения - моей 82-летней мамы, мужа, дочери или внука. Мы обязательно звоним друг другу в полночь, если, конечно, не находимся в одном месте. В таком случае поздравляем лично в это же время, потому что именно тогда и наступает день рождения. Также мы стараемся, если есть такая возможность, отмечать вместе Новый год, потому что это все-таки семейный праздник. А еще летом выезжаем к Дону. Так заведено, потому что долгие годы я прожила на территории района, где протекает Дон. Еще одна главная семейная традиция - мы никогда ничего друг от друга не скрываем - будь-то радости или проблемы. Всегда обсуждаем их дома. И, пожалуй, самая важная семейная традиция, которая была и есть с моей мамой и у меня с моей дочерью. Я считаю, что самая близкая подруга - это мама, при том, что у каждой из нас много своих друзей и подруг. И эта традиция в нашей семье передается из поколения в поколение.

В Ростове-на-Дону гостем лицея № 103 имени Сергея Козлова стала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.Фото: Ольга ГОПАЛО

О ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

- Как вы относитесь к обливанию холодной водой?

- Очень хорошо, но это надо делать аккуратно и постепенно, чтобы организм к этому привык.

- Как вы сами следите за своим здоровьем?

- Я не обливаюсь холодной водой, пока только комнатной температуры. Никак не могу себя пока приучить. А еще по утрам измеряю артериальное давление. И призываю к этому всех людей своего возраста или чуть старше. Кроме того, пытаюсь при любой возможности много ходить. Ну, и конечно, регулярно прохожу диспансерное наблюдение, как это и положено госслужащим.

- Когда вы были подростком, следовали ли вы правилам?

- Да, в этой части я была послушным подростком. Я точно могу сказать, что никогда в жизни не пробовала курить, и никто не мог меня в этом убедить. Я тоже в школе проходила ситуации - мы все пробуем, а ты чего? Просто отвечала: «Не хочу». Я считаю, что мне это не нужно. Всегда пыталась не делать того, что может навредить моему здоровью. С моей точки зрения, человек сам должен понимать, что курение и спиртное - это вред. Никакие запретительные меры не заставят отказаться от каких-то ненужных вещей. Только внутреннее понимание того, что вы сами в ответе за свое здоровье.

ОБ ОТДЫХЕ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

- Как вы предпочитаете проводить свой отдых?

- Мне сложно сказать, потому что у меня его практически не бывает. Но когда у меня есть какая-то минута свободного времени, то я пытаюсь провести это время с семьей и близкими или в саду, где у меня большое количество роз, которые я очень люблю.

- Как бы вы организовали свой идеальный выходной?

- Я бы занималась семьей, общалась с друзьями и получала радость от общения с близкими людьми. Это, наверное, если бы у меня был идеальный выходной.

- А вы любите домашних животных?

- Да, очень. Но, к сожалению, с определенного периода времени не могу позволить, чтобы они у меня жили. Просто я ухожу на работу в 7 утра и прихожу глубоко поздно вечером или вовсе улетаю в командировки. Боюсь, что животные просто умрут от тоски. А вообще я люблю маленьких собак. И очень надеюсь, что когда-нибудь, когда окажусь на пенсии, то смогу завести себе, например, пекинеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В директ приходит очень много вопросов и просьб»: Министр здравоохранения Ростовской области рассказала о блогерстве, нацпроекте и будущем донских медиков

- Вы считаете вашу работу мужской или женской?

- Мне сложно сказать, - ответила Татьяна Юрьевна. - Я считаю, что она сложная. В принципе, в здравоохранении 70 процентов женщины, но руководители, в основном, мужчины. Я знаю, что меня за глаза называют «мужчина в юбке». Наверное, это относится к тому, что профессия министра все же больше мужская. (подробности)