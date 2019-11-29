В ростовском аэропорту Платов из-за тумана задерживаются рейсы

В пятницу, 28 ноября, густо туман стал причиной задержки около десятка самолетов в аэропорту. Об изменении расписания сообщает онлайн-табло Платова.

Так, этим утром из Внуково в 8:50 вылетел самолет DP-103, но из-за тумана лайнер не приземлится в Ростове в 10:05. Самолет из Шереметьево в донскую столицу не может приземлиться в Платове из-за непогоды. В настоящее время два авиарейса были совмещены и сейчас ждут времени планового отправления в 11:40.

Известно, что будет задержан рейс A4-220 сообщением Новосибирск-Ростов. Самолет должен прилететь в 10:20.

Непогода сказалась и на посадке рейса A4-222 из Уфы до Ростова. По плану самолет, который вылетел в 5:54, должен будет приземлиться 11:15. Сейчас самолет, который не смог сесть в Платове, полетел на запасную площадку в Краснодар, где ждет улучшения погодных условий.

Задержан рейс A4-234 сообщением Тюмень-Ростов. Вылет в Краснодар планируется вылет в 10:40 и прибытие в 11:25, если погода улучшится.

В настоящее время в Ростов-на-Дону не могут вылететь самолеты из Калуги, Калининграда, Москвы, а также Еревана. Авиарейсы задерживаются из-за тумана.