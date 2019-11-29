Министра здравоохранения Ростовской области доставили в суд

В пятницу, 29 ноября, в Ленинском районном суде города Ростова-на-Дону избирают меру пресечения в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской. Ее подозревают в превышении должностных полномочий. Накануне, 28 ноября, в отношении Татьяны Юрьевны было возбуждено уголовное дело по статье 286.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/746929" frameborder="0"></iframe> Перед началом заседания.

Также под следствием оказались заместитель регионального минздрава и начальник отдела закупок.

Поводом для возбуждения дела стало нарушение антимонопольного законодательства. В октябре Федеральная Антимонопольная Служба России обнародовала материалы собственной проверки, согласно которым есть подозрения на коррупционный сговор при заключении договора на утилизацию медицинских отходов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/746930" frameborder="0"></iframe> Подготовка к заседанию.

Право утилизировать отходы из четырех больниц предоставили ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», что, по мнению ростовских антимонопольщиков, является нарушением законодательства.

В областном Минздраве ситуацию не комментируют.

Известно, санкции данной статьи предусматривают штраф до 300 тысяч рублей или до семи лет лишения свободы.