Министра здравоохранения Ростовской области доставили в суд
В пятницу, 29 ноября, в Ленинском районном суде города Ростова-на-Дону избирают меру пресечения в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской. Ее подозревают в превышении должностных полномочий. Накануне, 28 ноября, в отношении Татьяны Юрьевны было возбуждено уголовное дело по статье 286.
Перед началом заседания.
Также под следствием оказались заместитель регионального минздрава и начальник отдела закупок.
Поводом для возбуждения дела стало нарушение антимонопольного законодательства. В октябре Федеральная Антимонопольная Служба России обнародовала материалы собственной проверки, согласно которым есть подозрения на коррупционный сговор при заключении договора на утилизацию медицинских отходов.
Подготовка к заседанию.
Право утилизировать отходы из четырех больниц предоставили ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», что, по мнению ростовских антимонопольщиков, является нарушением законодательства.
В областном Минздраве ситуацию не комментируют.
Известно, санкции данной статьи предусматривают штраф до 300 тысяч рублей или до семи лет лишения свободы.
Адвокат и Татьяна Быковская.
ИСТОЧНИК KP.RU