В Ростовской области проводят проверку после столкновения теплохода и танкера в акватории Дона

В понедельник, 2 декабря, в Усть-Донецком районе Ростовской области сухогруз столкнулся с танкером на 2998,5 км переката «Суходонецкий».

В акватории Дона теплоход "Мелита", который вез удобрения в Украину из Туркмении и "Танкер-14", перевозивший дизельное топливо из Туркмении в Румынию, не смогли разойтись при снятии якорей.

- Сейчас следователями проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего, проводятся другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе следственного отдела Южного СУТ СК России.

Известно, что у одного из кораблей образовалась трещина на привальном брусе, а у "Танкер-14" - пробоина выше ватерлинии. В результате произошедшего нето не пострадал. Судоходный ход не перекрыт.

Сухогруз "Мелита" является собственником ростовской компании ООО "Траверс". "Танкер-14" принадлежит "Волжскому пароходству"

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