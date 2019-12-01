В Ростовской области сухогруз сел на мель

СЕГОДНЯ 14:55 2019-12-01T18:25:53+03:00

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В воскресенье, 1 декабря, ЧП произошло на реке Дон в Ростовской области. Об этом рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону, на мель в районе Азовского переката сел сухогруз.

Известно, что судно отправилось из порта Ростова-на-Дону в Турцию. А на борту находятся четырнадцать членов экипажа. В ведомстве добавили, что судотечности, как и розлива нефтепродуктов нет, а судоходный ход не перекрыт. На борту находился подсолнечный шрот. В результате произошедшего никто не пострадал.

В управлении добавили, что судно с мели еще не снято.

Напомним, в ростовском аэропорту Платов экстренно сел самолет. Инцидент произошел утром в первый день зимы. По предварительным данным, пассажирке, находившейся на борту, стало плохо. Командир принял решение приземлиться в ближайшей аэрогавани. К трапу подъехала карета с медиками. Добавим, авиалайнер вылетел из аэропорта Шереметьево Москвы в города Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU