В Ростове-на-Дону совершил экстренную посадку самолет, летевший из Москвы в Сочи

В воскресенье, 1 декабря, в аэропорту Платов Ростова-на-Дону совершил экстренную посадку самолет. Инцидент произошел около 09:40. Известно, что авиалайнер вылетел из аэропорта Шереметьево города Москвы и направлялся в Сочи.

Как рассказал газете «Комсомольская правда-Ростов» собственный источник, по предварительным данным, одной из пассажирок на борту стало плохо, в связи с этим командир принял решение посадить лайнер в ближайшей аэрогавани.

К моменту посадки в аэропорту пассажирку уже ждала карета скорой помощи. Сейчас женщину должны осмотреть медики, после чего будет принято решение или о ее госпитализации в ближайшую больницу - она расположена в городе Новочеркасске, или о дальнейшем перелете женщины в Сочи, но уже другим самолетом. Поскольку тот, на котором летела она, уже вылетел из ростовской аэрогавани.

Около одиннадцати часов утра самолет должен будет приземлится в Сочи.

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Второй пилот почувствовал недомогание во время полета. По словам членов экипажа, Ахметов хватался руками за сердце. Бортпроводники пытались оказать ему первую помощь. Параллельно с этим командир принял решение об экстренной посадке. Ближайшим аэропортом оказался Платов. (подробности)