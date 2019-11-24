2019-11-24T16:02:50+03:00
Происшествия

«Полное отсутствие паники»: пассажирка борта, на котором скончался пилот, рассказала о ЧП в небе над Ростовом-на-Дону

Женщина отметила слаженную работу команды
Ольга ГОПАЛО
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Пассажирка самолета выложила в сеть первые кадры с места ЧП. Фото: соцсетиПассажирка самолета выложила в сеть первые кадры с места ЧП. Фото: соцсети
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Сегодня, 24 ноября, в Платове совершил экстренную посадку борт, следовавший из Шереметьево в Анапу. Причиной послужило то, что второму пилоту стало плохо.

Одна из пассажирок самолета, Елена Воронова, в своем Instagram рассказала о случившемся.

- Большое спасибо персоналу за поддержку, полное отсутствие паники на борту и даже двери открыты, чтобы было легче дышать. Время – 11.45. Нам ничего не объясняют, поэтому стану думать, что все хорошо и все живы. Хотя потому, что я видела, надежды на это не много. Ждем, когда дозаправят, уедет полиция, заменят экипаж, - написала Елена на своей странице в соцсети.

По словам женщины, борт уже ждали машины экстренных служб. Фото: соцсети

По словам женщины, борт уже ждали машины экстренных служб. Фото: соцсети

Напомним, второй пилот почувствовал недомогание во время полета. По словам членов экипажа, Ахметов хватался руками за сердце. Бортпроводники пытались оказать ему первую помощь. Параллельно с этим командир принял решение об экстренной посадке. Ближайшим аэропортом оказался Платов.

Когда борт приземлился на донской земле, экипаж уже встречали медики. Они пытались реанимировать 49-летнего пилота, но, увы, спасти его не удалось. По одной из версий, мужчина умер из-за того, что оторвался тромб.

По данному факту следователи начали проверку.

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В Ростове-на-Дону самолет совершил экстренную посадку из-за смерти пилота

В Платове работают следователи.

Сегодня, 24 ноября, на борту самолета, следовавшего из Шереметьево в Анапу, произошла трагедия. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» в Южном следственном управлении на транспорте, во время полета пилот резко почувствовал недомогание. По словам коллег, мужчина жаловался на боль и хватался руками за сердце.

В аэропорту Ростова-на-Дону совершил экстренную посадку самолет «Москва - Бургас»

Сообщается, что причиной стал травматический пистолет.

в ростовском аэропорту "Платов" совершил экстренную посадку самолет, вылетевший из аэропорта Москвы. Известно, что лайнер направлялся в Болгарию, город Бургас.

Как стало известно газете "Комсомольская правда-Ростов", на борту самолета произошла нештатная ситуация. В частности, у одного из пассажиров при себе якобы оказался травматический пистолет.

«К полетам по состоянию здоровья не допускают крайне редко»: эксперт - о внезапной смерти пилота в небе над Ростовом

В небе над Ростовом скончался пилот

На борту самолета, следовавшего из Шереметьево в Анапу, произошла трагедия. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» в Южном следственном управлении на транспорте, во время полета пилот резко почувствовал недомогание. По словам коллег, мужчина жаловался на боль и хватался руками за сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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