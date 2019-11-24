«К полетам по состоянию здоровья не допускают крайне редко»: эксперт - о внезапной смерти пилота в небе над Ростовом

На борту самолета, следовавшего из Шереметьево в Анапу, произошла трагедия. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» в Южном следственном управлении на транспорте, во время полета пилот резко почувствовал недомогание. По словам коллег, мужчина жаловался на боль и хватался руками за сердце.

Бортпроводники начали оказывать ему медицинскую помощь прямо на борту. Стюардессы, как могли, старались помочь 49-летнему Дмитрию Ахметову. А командир, тем временем, принял решение об экстренной посадке. Ближайшим аэропортом оказался Платов в Ростове.

Вот что говорит о том полете и о работе команды одна из пассажирок рейса Елена Воронова: « Большое спасибо персоналу за поддержку, полное отсутствие паники на борту и даже двери открыты, чтобы было легче дышать. Время – 11.45. Нам ничего не объясняют, поэтому стану думать, что все хорошо и все живы. Хотя потому, что я видела, надежды на это не много. Ждем, когда дозаправят, уедет полиция, заменят экипаж».

К сожалению, спасти Дмитрий не удалось. Врачам, которые встречали самолет на земле, не смогли реанимировать пилота и зафиксировали смерть.

Пассажирка поделилась подробностями рокового полета. Фото: соцсети

Сейчас следователи выяснят все детали случившегося. По словам эксперта, бортпроводницы с большим стажем работы, врачи всегда перед вылетом осматривают экипаж. И этот борт не мог быть исключением.

- Перед каждым вылетом врач обязательно осматривает всех членов экипажа. Это – обязательная процедура. И если есть подозрения на плохое самочувствие или наличие алкоголя, то тогда начинается более тщательный осмотр и человека могут не допустить к полету. Возможно, второй пилот перед вылетом чувствовал себя нормально и поэтому его состояние здоровья не вызвало опасений. А вообще к полетам по состоянию здоровья не допускают крайне редко, так как летный состав – люди, в основном, здоровые. Все пилоты и бортпроводники регулярно проходят медкомиссии: раз в полгода, раз в год и раз в пять лет – врачебно-летная экспертная комиссия, - рассказа корреспонденту «Комсомольской правды» бортпроводница Анна Иванова.

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В Платове работают следователи.

Сегодня, 24 ноября, на борту самолета, следовавшего из Шереметьево в Анапу, произошла трагедия. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» в Южном следственном управлении на транспорте, во время полета пилот резко почувствовал недомогание. По словам коллег, мужчина жаловался на боль и хватался руками за сердце.

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Сообщается, что причиной стал травматический пистолет.

В ростовском аэропорту "Платов" совершил экстренную посадку самолет, вылетевший из аэропорта Москвы. Известно, что лайнер направлялся в Болгарию, город Бургас.

Как стало известно газете "Комсомольская правда-Ростов", на борту самолета произошла нештатная ситуация. В частности, у одного из пассажиров при себе якобы оказался травматический пистолет.

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Женщина отметила слаженную работу команды

Сегодня, 24 ноября, в Платове совершил экстренную посадку борт, следовавший из Шереметьево в Анапу. Причиной послужило то, что второму пилоту стало плохо.

Одна из пассажирок самолета, Елена Воронова, в своем Instagram рассказала о случившемся.