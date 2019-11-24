Противопоказаний для полетов не было. Погибшего в небе пилота перед вылетом проверил врач

Сегодня, 24 ноября, на борту самолета, следовавшего из Шереметьево в Анапу, произошла трагедия. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» в Южном следственном управлении на транспорте, во время полета пилот резко почувствовал недомогание. По словам коллег, мужчина жаловался на боль и хватался руками за сердце. Командир принял решение об экстренной посадке судна.

Бортпроводники пытались спасти коллегу, врачи в Платове тоже пытались реанимировать пилота, но спасти его не удалось. По предварительным данным, у мужчины оторвался тромб.

Пассажирка сделала фото с места трагедии. Фото: соцсети

Авиакомпания прокомментировала ситуацию.

- Противопоказаний по медицинским показателям для выполнения полета у пилота не было. Накануне рейса Москва - Анапа 24 ноября пилот прошел обязательный медосмотр, никаких проблем со здоровьем врачами выявлено не было. Кроме того, пилот в декабре 2018 года и через полгода в 2019 году проходил врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК), в рамках которой определяется годность по состоянию здоровью к летной работе. Пилот был признан годным и допущен к выполнению полетов, - говорится в сообщении компании.

Отметим, по словам пассажиров, паники на борту не было. Весь экипаж действовал слажено.

Сейчас следствие выясняет все детали трагедии.

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В Платове работают следователи.

Сегодня, 24 ноября, на борту самолета, следовавшего из Шереметьево в Анапу, произошла трагедия. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» в Южном следственном управлении на транспорте, во время полета пилот резко почувствовал недомогание. По словам коллег, мужчина жаловался на боль и хватался руками за сердце.

В аэропорту Ростова-на-Дону совершил экстренную посадку самолет «Москва - Бургас»

Сообщается, что причиной стал травматический пистолет.

В ростовском аэропорту "Платов" совершил экстренную посадку самолет, вылетевший из аэропорта Москвы. Известно, что лайнер направлялся в Болгарию, город Бургас.

Как стало известно газете "Комсомольская правда-Ростов", на борту самолета произошла нештатная ситуация. В частности, у одного из пассажиров при себе якобы оказался травматический пистолет.

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Женщина отметила слаженную работу команды

Сегодня, 24 ноября, в Платове совершил экстренную посадку борт, следовавший из Шереметьево в Анапу. Причиной послужило то, что второму пилоту стало плохо.

Одна из пассажирок самолета, Елена Воронова, в своем Instagram рассказала о случившемся.