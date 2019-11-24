2019-11-24T16:51:27+03:00
Происшествия

Пилот, который умер в небе над Ростовом-на-Дону, был родом из Челябинской области

Окончив школу, он уехал на Украину
Иван ТИМОФЕЕВ
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Перед полетом пилота осмотрел врач. Фото: из архива семьиПеред полетом пилота осмотрел врач. Фото: из архива семьи
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49-летний второй пилот Дамир Ахметов, который 24 ноября скончался во время выполнения рейса МоскваАнапа, был родом из Челябинской области. По информации КП-Челябинск, он родился и вырос в городе Южноуральск, а затем переехал на Украину. Там южноуралец окончил Кировоградскую летную академию. Далее жил в Омске.

Дамир Ахметов почувствовал недомогание во время полета. Члены экипажа рассказали, что Ахметов хватался руками за сердце. Бортпроводники пытались оказать ему первую помощь. Параллельно с этим командир принял решение об экстренной посадке. Ближайшим аэропортом оказался ростовский Платов.

Как рассказала одна из пассажирок, экипаж действовал слаженно, паники на борту не было.

Сейчас СКР на транспорте ведет проверку. Известно, что перед каждым вылетом пилотов осматривает врач.

По одной из версий, у члена экипажа мог оторваться тромб.

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Сегодня, 24 ноября, на борту самолета, следовавшего из Шереметьево в Анапу, произошла трагедия. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» в Южном следственном управлении на транспорте, во время полета пилот резко почувствовал недомогание. По словам коллег, мужчина жаловался на боль и хватался руками за сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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