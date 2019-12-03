Программист из Ростовской области выиграл в лотерею автомобиль за 700 тысяч рублей

Житель Ростовской области выиграл в лотерею. Счастливчиком оказался Сергей Муратов. А его приз - автомобиль, стоимостью в 700 тысяч рублей. Оказалось, что у мужчины были в окружении знакомые, которым также везло по крупному. Вот и он верил в свою звезду.

В итоге покупал билеты на почте. А на этот раз забрал последний, потому что все остальные уже распродали. Так праздник наступил и на улице Сергея. Он работает программистом. А в свободное от работы и семейных дел время играет с друзьями в футбол.

- Утром смотрел розыгрыш по телевизору. Когда числа совпали, стало очевидно, что я выиграл, - улыбается счастливчик.

В тот же день он отметил победу с близкими. Тем более, что был еще один повод для радости: семья Муратовых праздновала годовщину совместной жизни родителей Сергея.

- Мне не терпелось рассказать новость о победе, - поделился он. - Когда все были в сборе, я сообщил, что выиграл в лотерею. И все от души меня поздравили.

Правда, оказалось, что новенький автомобиль победителю не совсем кстати. Не так давно ростовчанин купил земельный участок и начал строить дом. Поэтому машине предпочел деньги, которые теперь хочет вложить в строительство. Теперь его мечта - выиграть Джекпот.

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