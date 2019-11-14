Многодетный отец из Ростовской области, сорвавший крупный куш в лотерею, отдаст деньги на благотворительность

На многодетного отца из Ростовской области свалился загородный дом. В том смысле, что мужчина выиграл его в лотерею. Роман Островский рассказал, что купил билет именно десятого числа, потому что оно приносит ему удачу по жизни. Так произошло и в этот раз.

- Несколько недель я не покупал лотерейные билеты. А тогда интуитивно почувствовал, что нужно ловить удачу, - вспоминает дончанин.

О подарке судьбы он узнал, проверив результаты тиража в интернете. Сам же счастливчик воспринял радостную новость спокойно. А вот семья - у Романа двое сыновей и дочь, на такое везение отреагировала бурно: прыгали от радости и обнимались.

К слову, Роман решил забрать приз не коттеджем, а деньгами. Речь идет о 700 тысячах рублей. При этом часть из них он решил пожертвовать на благотворительность, а остальные - вложить в свое дело, мужчина занимается бизнесом в сфере строительства и ремонта. Если останется, то еще и поехать вместе с семьей на море.

Счастливчик признается, что продолжит участвовать в лотереях и дальше.

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