Ростовская учительница рисования стала миллионершей

СЕГОДНЯ 13:05 2019-07-01T13:07:27+03:00

Женщина раз в год покупает лотерейный билет, а на этот раз сказала волшебные слова

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Праздник случился на улице жительницы Ростовской области Натальи Медведевой. Женщина работает учителем рисования и технологии в школе. А на днях узнала, что в одночасье стала миллионершей. И дело тут вовсе не в наследстве.

- Лотерейные билеты я покупаю раз в год, - рассказала Наталья Васильевна. - И это уже стало доброй традицией. Помню, что в этот раз при покупке сказала: «Сейчас я выберу билет, и он окажется счастливым!». Думаю, именно эти слова и помогли мне выиграть.

Сейчас школьная учительница решает, как ей распорядится деньгами. Думает, потратить часть на себя и на своих близких. Сама она живет в частном доме. А в свободное от работы время любит ухаживать за огородом и читать русскую классику.

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ИСТОЧНИК KP.RU