В Ростовской области сотрудники ГИБДД застрелили вооруженного «народного заступника»

Рядовое дежурство донских сотрудников ГИБДД завершилось смертью одного из местных жителей, решившего вмешаться в действия представителей правопорядка. Инцидент произошел накануне, 3 декабря в городе Красный Сулин.

Во время рейда инспекторы ГИБДД МО МВД России «Красносулинский» остановили автомобиль ВАЗ-21053 за нарушение правил дорожного движения. Во время оформления протокола к полицейским неожиданно подошел местный житель, который был сильно пьян, и агрессивно потребовал у них отпустить нарушителя.

Заметив на поясе мужчины нож, автоинспекторы попросили его предъявить документы, удостоверяющие личность. В ответ на это «народный заступник» достал из кармана куртки предмет по внешним признакам схожий с пистолетом системы «Макарова», передернул затвор и красноречиво направил оружие на инспектора ДПС, находившегося в патрульной машине, после чего стал стрелять.

Учитывая реальную угрозу жизням полицейских, второй инспектор был вынужден применить табельное оружие. После того, как был сделан выстрел в воздух, совершенно не отрезвивший съехавшего с катушек взбешенного «стрелка», сотрудник ГИБДД произвел в его сторону несколько метких выстрелов. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Как выяснилось, погибшим стал 24-летний местный житель. Что интересно, ранее молодой человек не привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, следствием также будет проверена правомерность применения табельного оружия сотрудником полиции.

Следственным отделом по городу Красный Сулин следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

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