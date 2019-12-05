2019-12-05T19:54:26+03:00
Общество

«И строго приказал назвать пин-код»: в Ростове-на-Дону объявились мошенники, представляющиеся службой безопасности банков

Преступники, предупреждая об аферистах, пытаются получить данные о карте и пароле
Ольга КУПОРОВА
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В Ростове-на-Дону объявились мошенники, представляющиеся службой безопасности банков.В Ростове-на-Дону объявились мошенники, представляющиеся службой безопасности банков.
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В Ростове-на-Дону активизировались мошенники, которые представляются службой безопасности банков. Схемы новые и разные, цель одна - деньги.

- Приходит сообщение: «Ваша карта заблокирована», - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Причина - к примеру, списание комиссии за неуплату кредита, а для подтверждения или отмены операции необходимо связаться по указанному в сообщении номеру.

Одна из пострадавших рассказала, что трубку снял мужчина с очень строгим голосом. Он стал настойчиво требовать не нарушать законодательство, иначе она «попадет в черный список банков». Несчастная перепугалась настолько, что выполнила все требования мужчины и фактически своими руками перевела свыше 50 тысяч с карты.

Основная цель - напугать жертву и заставить поскорее совершить нужное действие, - мошенники придумывают разные сценарии. Говорят, что банк заблокировал счет, начислил штраф за кредит или что проведена подозрительная операция. Цель одна - узнать номер карты и трехзначный код, указанный на обратной стороне. После чего на номер телефона жертвы поступает СМС с кодом. На этом этапе на жертву давят, поторапливая, не дают возможности подумать, требуя полученный код. В некоторых случаях телефонные мошенники просят абонента подойти к банкомату и там совершить несколько манипуляций, в результате которых со счета жертвы будут похищены деньги.

- Позвонил на телефон мужчина, - рассказывает ростовчанка Елена Нестеренко. - Представился службой безопасности известного банка, заявил о сомнительном переводе, из-за которого планируется заблокировать мою карту. Поначалу настойчиво и тоном, который не терпит возражений, поинтересовался каким образом я использую «пластик» - расплачиваюсь ли в магазинах, кафе. Заявил об опасности подобного, затем явно смягчившимся голосом по-дружески и доверительно добавил, что обманщики для вычисления пин-кода наклеивают специальную пленку на клавиатуру банкомата. Потом опять перешел на упреки: мол, я своим сомнительным переводом почти совершила преступление… А в конце была «ягодка»: «Давайте проверим чистоту вашей карты - может, ее используют обманщики; для этого потребуется всего пару минут - перепроверим данные».

В полиции говорят, что счет обманутых таким образом ростовчан идет на десятки, если не на сотни человек.

ВАЖНО!

В полиции донского региона, куда ежедневно обращаются пострадавшие от мошенников, просят строго соблюдать несколько правил:

- при поступлении СМС якобы от банка ни в коем случае не сообщать персональные данные неизвестным лицам, даже если они представляются сотрудниками банка;

- при получении сообщений от банков, мобильных операторов о проблемах со счетом обязательно перезвоните по официальному номеру банка (он указан на сайте или в приложении, информации в СМС не верьте) и уточните нужные сведения. Помните, что банк никогда не запрашивает информацию подобным образом;

- не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего - все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Ростове аферисты сняли деньги с карты родителей режиссера Кирилла Серебренникова

Это случилось пять лет назад, когда всем пенсионерам стали выдавать банковские карты.

- Помог открыть карточку в банке, где лежали все их сбережения, чтобы легче было платить квартплату и снимать наличные, - рассказал режиссер на своей странице. - Сразу же случилась беда. Отцу позвонили и сказали, что ему полагаются деньги - возврат за лекарства, которые, в свою очередь, другие мошенники рекламировали в сети и по ТВ. Якобы суд постановил возместить ущерб.

Аферисты предложили 81-летнему мужчине пойти к банкомату и набрать комбинацию цифр. Пенсионер действительно получил сумму, которую отправлял за липовые лекарства, но через день все деньги со счета пропали. В одну секунду пожилые люди потеряли средства, которые собирали всю жизнь! Говорят, вернуть их так и не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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