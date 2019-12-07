Застреленный инспектором ДПС житель Ростовской области имел при себе обычную «пневматику»

Стали известны новые подробности смертельной перестрелки в Ростовской области, в результате которой житель Красного Сулина погиб от руки инспектора ДПС.

Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, обстрелявший патруль молодой человек имел при себе не боевой пистолет «Макарова», а его пневматический аналог, внешне очень похожий на настоящее оружие.

Напомним, что резонансный инцидент произошел 3 декабря в городе Красный Сулин Ростовской области. Во время рейда инспекторы ГИБДД МО МВД России «Красносулинский» остановили автомобиль ВАЗ-21053 за нарушение правил дорожного движения. Во время оформления протокола к полицейским неожиданно подошел пьяный местный житель и агрессивно потребовал у них отпустить задержанного нарушителя.

Заметив на поясе мужчины нож, автоинспекторы попросили его предъявить документы, удостоверяющие личность. В ответ тот достал из кармана куртки пистолет, передернул затвор и принялся стрелять в инспектора ДПС, находившегося в патрульной машине.

Учитывая реальную угрозу жизням полицейских, второй инспектор был вынужден применить табельное оружие. После того, как был сделан первый выстрел в воздух, не возымевший никакого эффекта на бешеного красносулинца, сотрудник ГИБДД открыл огонь на поражение. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Как выяснилось, погибшим стал 24-летний местный житель. Что интересно, ранее молодой человек никогда не привлекался к уголовной ответственности.

По факту случившегося в МВД проводят служебную проверку, устанавливается правомерность применения сотрудниками полиции табельного оружия.

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