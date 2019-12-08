2019-12-08T16:18:11+03:00
Спорт

Полиция готовится жестко пресекать провокации фанатов «Ростова» и «Спартака»

Ей «забавная мясорубка» точно не нужна
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Полиции дано четкое указание не давать поклонникам команд никаких послаблений. Фото: rosgvard.ruПолиции дано четкое указание не давать поклонникам команд никаких послаблений. Фото: rosgvard.ru
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Сотрудники полиции, готовящиеся обеспечивать порядок во время проведения футбольного матча между «Ростовом» и «Спартаком», получили четкие директивы жестко пресекать даже самые малейшие нарушения со стороны фанатов обоих клубов.

Напомним, что игра состоится сегодня, 8 декабря, в Москве. Начало – в 19 часов.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», на состоявшемся в Тушино инструктаже для сотрудников полиции, которые будут работать на матче «Спартака» и «Ростова», прозвучало четкое указание не давать поклонникам команд никаких послаблений.

- По словам источников, основное требование руководства МВД - жестко пресекать даже самые малейшие нарушения со стороны фанатов и в случае чего - задерживать их без промедления. Еще одно указание - после задержания не отпускать никого без составления протокола, - рассказал канал о подготовке сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что в июле этого года в Ростове произошло столкновение фанатов «Спартака» и ОМОНа, в результате которого спецназовцы применили силу, дубинки и электрошокеры. В отдел внутренних дел полиции донской столицы тогда были доставлены восемь человек, большинство из них являлись ультрас столичного клуба.

Июльскую потасовку полиции и фанатов «Спартака» на «Ростов Арене» спровоцировали москвичи. Фото ФК «Спартак»

Июльскую потасовку полиции и фанатов «Спартака» на «Ростов Арене» спровоцировали москвичи. Фото ФК «Спартак»

Матч «Ростова» и «Спартака» привлекает к себе повышенное внимание не только полицейских, но и звезд шоу-бизнеса. Как заявил рэпер Баста (Василий Вакуленко), предстоящая игра для него станет «событием года». При этом владелец ростовского «СКА» не скрывает своей личной антипатии к главному тренеру «желто-синих» Валерию Карпину и характеризует предстоящую встречу команд довольно брутальной аллегорией: «Это будет забавная мясорубка».

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«Это будет забавная мясорубка»: рэпер Баста признался в нелюбви к Валерию Карпину

Владелец футбольного клуба «СКА» рэпер Баста (в миру Василий Вакуленко) поделился своими ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

Музыкант назвал предстоящую игру «событием года» и признался, что внутренне готовится к противостоянию двух команд. При этом Баста сразу отметил, что ни «желто-синим», ни «красно-белым» он не сопереживает, а Валерия Карпина вовсе недолюбливает. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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