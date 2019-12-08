«Ростов» громит «Спартак» и поднимается на третью строчку чемпионата России

ФК «Ростов» уверенно обыграл «Спартак» со счетом 4:1 в 19-м туре РПЛ.

Дубль в составе донского клуба оформил Бактиер Зайнутдинов. Кроме него, по одному мячу забили Алексей Ионов и Дмитрий Чистяков.

По сравнению с прошлой игрой против «Урала» наставник ростовчан Валерий Карпин сделал одно изменение в стартовом составе – позицию голкипера занял Сергей Песьяков.

Команда с берегов Дона вошла в игру значительно резвее москвичей. Уже к 5-й минуте «Ростов» мог забить дважды. Сначала Норманн не попал по воротам после углового, а следом за ним Шомуродов не использовал острую передачу Байрамяна в центр штрафной.

Тем не менее, уже на 22-ой минуте ворота «Спартака» поразил Бактиер Зайнутдинов, успевший первым на добивание мяча после удара Эльдора Шомуродова. 1:0!

В конце первого тайма ростовчане имели хорошие шансы на второй гол, но Ивелин Попов крайне неудачно исполнил пенальти, который был отбит голкипером столичного клуба.

Однако, сразу после перерыва отличился Алексей Ионов, замкнувший передачу неугомонного Шомуродова на пустые ворота – 2:0!

А на 78-й минуте гости и вовсе довели счет до разгромного. Это Дмитрий Чистяков замкнул передачу со штрафного и эффектным ударом забил свой первый гол в РПЛ – 3:0!

Ошарашенный «Спартак» полез вперед что есть сил. На 80-ой минуте Понсе удалось отыграть один гол.

Но «Ростов» это как-то не особенно смутило. На 83-й минуте Зайнутдинов оформил дубль. В итоге – 4:1. Классная игра и уверенная победа дружины Валерия Карпина.

Благодаря этой победе «желто-синие» набрали 34 очка и заняли третье место в таблице РПЛ. «Спартак» же отправляется на десятую строчку чемпионата.

Борьба за победу в турнире вспыхнет с новой силой после зимнего перерыва.

ПОДРОБНО

«Спартак» — «Ростов» 1:4 (0:1)

Голы: Понсе, 81 - Зайнутдинов, 22, 83; Ионов, 53; Чистяков, 78.

Незабитый пенальти: Попов, 44.

Судья: Евгений Турбин.

Состав «Ростова»: Песьяков – Чистяков Хаджикадунич, Козлов, Чернов – Норманн, Попов (к), Зайнутдинов (Саплинов, 88) – Байрамян, Ионов (Долгов, 90), Шомуродов (Сигурдарсон, 73).

8 декабря. Москва, стадион «Открытие Арена».

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