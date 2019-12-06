В Ростове семью с маленьким ребенком отравили угарным газом соседи

В донской столице угарным газом отравилась целая семья, в том числе ребенок семи лет. Инцидент, едва не приведший к массовому летальному исходу, произошел днем 4 декабря в многоквартирном жилом доме по ул. Ленина, 89.

Причиной трагедии стал пресловутый человеческий фактор, из-за которого были допущены грубейшие нарушения при самовольном монтаже газового оборудования, в результате чего живущие на пятом этаже собственники поставили под угрозу жизнь и безопасность своих соседей со второго этажа.

Как выяснили экстренно прибывшие на место происшествия сотрудники ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», виновники «газовой атаки» решили просто сэкономить деньги и не обращаться в специальную фирму для качественной установки оборудования, а сделать все работы самостоятельно.

Специалисты обнаружили, что воздуховод от электромеханической вытяжки на пятом этаже и газоход от газового водонагревателя на втором этаже были подключены в один сообщающийся канал.

При одновременной работе электромеханической вытяжки и газового водонагревателя происходило поступление угарного газа в квартиру на втором этаже, что привело к отравлению продуктами горения.

К счастью, ЧП произошло днем, когда все пострадавшие находились в полном сознании. Почувствовав сильные признаки недомогания, люди успели вызвать «скорую». В итоге госпитализировали только самого младшего члена семьи. Сейчас ребенок находится в больнице, его здоровью уже ничего не угрожает.

- В целях обеспечения безопасности жильцов специалистами ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» незамедлительно принято решение прекратить газоснабжение дома до устранения причины происшествия, - сообщили в пресс-службе ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Напомним, что совсем недавно гостем эфира эфира радио «Комсомольская правда» - Ростов» стал заместитель главного инженера ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Илья Сафронов, который рассказывал жителям Дона об основных причинах отравлений газом, ведущих к печальным последствиям в виде гибели жильцов квартир либо частных домомовладений.

Заместитель главного инженера ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Илья Сафронов предупреждал о недопустимости самовольной установки газового оборудованиФото: Юрий ПОЗДНЯК

Эксперт отмечал, что основной причиной этих трагедий стали эксплуатация газовых приборов при неисправных вентиляционных и дымовых каналах и отсутствие достаточного притока воздуха, необходимого для горения.

- Очень часто жильцы закладывают дымовые каналы плиткой или заклеивают их обоями. Одновременно используют оборудование с принудительной механической вытяжной вентиляцией и газоиспользующее оборудование, в результате чего происходит опрокидывание тяги. Когда продукты горения, не имеющие тяги, возвращаются обратно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, происходит массовое отравление людей. Вытяжка должна использоваться в обособленном вентиляционном канале - и никак иначе, - предупреждал об опасности в нашем интервью Илья Сафронов.

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» призывает абонентов соблюдать правила эксплуатации газового оборудования и самостоятельно не проводить их монтаж и установку.

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Гостем эфира радио «Комсомольская правда» - Ростов» стал заместитель главного инженера ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Илья Сафронов, который рассказал об основных причинах отравлений газом, после которых нередки даже летальные исходы для жителей квартиры или частного дома. Специалист дал рекомендации, как можно избежать таких печальных историй. (подробности)