Ростовчан, отравившихся угарным газом, спасла от смерти домашняя крыса

Стали известны подробности массового отравления угарным газом, в результате которого пострадала ростовская семья из четырех человек.

Напомним, что ЧП произошло 4 декабря в многоквартирном жилом доме по ул. Ленина, 89.

Виновниками «газовой атаки» стали люди, проживающие на пятом этаже. Они самостоятельно провели работы по монтажу газового оборудования, в результате которых были допущены грубейшие ошибки. Итогом этого стало «опрокидывание тяги», отравившее их соседей, живущих двумя этажами ниже.

Как выяснилось, жильцов квартиры спасла от смерти... обычная серая крыса.

Домашнего грызуна купили в тот самый день, когда произошло отравление, рассказали пострадавшие ростовчане. Сначала животное просто бегало по квартире, а потом стало отчаянно прыгать, на что хозяева уже обратили внимание.

Причиной столь странного поведения стал угарный газ, постепенно скопившийся на полу жилища. Вдохнув воздуха с опасными примесями, крыса стала метаться в попытке вырваться наружу.

К этому времени домочадцы уже начали соловеть от угарного газа. Дело закончилось бы очень плохо, если бы бабушка не решила выпустить грызуна на лестничную клетку. Женщина открыла входную дверь — и поток свежего воздуха разбавил отравленную атмосферу квартиры.

Это дало возможность людям прийти в себя и набрать телефон медицинской службы.

В итоге госпитализировали только семилетнего ребенка. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

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В донской столице угарным газом отравилась целая семья, в том числе ребенок семи лет. Инцидент, едва не приведший к массовому летальному исходу, произошел днем 4 декабря в многоквартирном жилом доме по ул. Ленина, 89.

Причиной трагедии стал пресловутый человеческий фактор, из-за которого были допущены грубейшие нарушения при самовольном монтаже газового оборудования, в результате чего живущие на пятом этаже собственники поставили под угрозу жизнь и безопасность своих соседей со второго этажа. (подробности)