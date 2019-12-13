«Ты клинический идиот!»: В Ростовской области учитель публично унизил школьника в присутствии депутата из-за политических взглядов

Нешуточный разбор полетов в Шахтах устроил классный руководитель школьнику во время открытого урока, посвященного «Свободе политических взглядов».

Приглашенным гостем стала депутат партии «Единая Россия» Екатерина Стенякина. После своего выступления она предложила одиннадцатиклассникам рассказать о своих политических взглядах. Один из учеников сказал, что вскоре собирается вступить в КПРФ и с представителями первой политической партии страны он по разные стороны баррикад. Народная избранница похвалила парня за смелое высказывание и ушла.

Классный руководитель школьника Алексей Ж. не смог сдержать эмоций и стал орать на ученика. Педагог заявил, что этими словами он «опозорил весь класс и вообще - «клинический идиот». Свои слова учитель подкрепил репликой о том, что этот уважаемый человек (депутат – примеч. ред.) мебель для школы покупал.

Новость о скандале быстро долетела до директора школы. Руководство учебного заведения посчитало поведение педагога некорректным и потребовало принести публичные извинения оскорбленному одиннадцатикласснику. По какой-то причине классный руководитель, обозвавший мальчика клиническим идиотом, поменял свое мнение. Он извинился перед учеником.

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