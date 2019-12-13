Педагога школы под Ростовом отстранили от классного руководства после унижения ученика из-за политических взглядов
В шахтинской школе № 1 педагог публично унизил ученика перед всем классом за то, что он рассказал о своих политических взглядах во время открытого урока на тему «Свободы политических взглядов». Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», после выступления депутата «Единой России» Екатерины Стенякиной в классе произошел конфликт между учителем и учеником.
Учитель из Шахт оскорбляет школьника. Видео: Telegaram Baza.Мария ШАБАНОВА
Школьник ответил народной избрание, сообщив, что вскоре хочет вступить в КПРФ и с кандидатами «Единой России» он по разные стороны.
После отъезда депутата молодой педагог публично унизил школьника. Учитель назвал его клиническим идиотом и потребовал, чтобы он забрал документы из учебного заведения. Учитель не стеснялся в выражениях и даже позволил себе крыть ученика матом. Мальчик попытался оправдать, сказав, что это шутка, но педагог не слушал.
Он продолжал кричать: «Ты идиот совсем?!», «Клинический идиот», «Я могу написать объяснительную почему ты идиот» и т.д.
- В настоящее время педагог отстранен от классного руководства. Он принес публичные извинения детям и их родителям, - сообщили «Комсомольской правде в областном министерстве образования.
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