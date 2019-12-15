2019-12-15T08:44:53+03:00
Общество

Набрали новых докторов и сменили главврача: как идут дела в инфекционной больнице Новочеркасска

Новым главным врачом стала Наталья Хорошевская
Иван ТИМОФЕЕВ
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Новые медики пополнили штат инфекционной больницы Новочеркасска. Фото: официальный сайт правительства Ростовской областиНовые медики пополнили штат инфекционной больницы Новочеркасска. Фото: официальный сайт правительства Ростовской области
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В Новочеркасске назначили нового главного врача инфекционной больницы, из которой уволились все специалисты.

Трудовой договор был заключен с главным врачом Хорошевской Натальей Вячеславовной. Планируется, что до 17 декабря на работу будут приняты четыре врача-инфекциониста, и до конца декабря приедет еще один доктор-инфекционист из Башкирии.

- Администрацией Новочеркасска организовано предоставление служебного жилья и единовременной выплаты в размере один миллион рублей за счет средств местного бюджета всем трудоустроившимся врачам, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Работа круглосуточного стационара возобновится 18 декабря. Новые врачи и специалисты круглосуточно будут помогать инфекционным больным.

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В Новочеркасске из инфекционной больницы уволились все врачи.

Причины объяснили в городской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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