Набрали новых докторов и сменили главврача: как идут дела в инфекционной больнице Новочеркасска

В Новочеркасске назначили нового главного врача инфекционной больницы, из которой уволились все специалисты.

Трудовой договор был заключен с главным врачом Хорошевской Натальей Вячеславовной. Планируется, что до 17 декабря на работу будут приняты четыре врача-инфекциониста, и до конца декабря приедет еще один доктор-инфекционист из Башкирии.

- Администрацией Новочеркасска организовано предоставление служебного жилья и единовременной выплаты в размере один миллион рублей за счет средств местного бюджета всем трудоустроившимся врачам, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Работа круглосуточного стационара возобновится 18 декабря. Новые врачи и специалисты круглосуточно будут помогать инфекционным больным.

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В Новочеркасске из инфекционной больницы уволились все врачи.

Причины объяснили в городской мэрии.