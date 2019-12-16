2019-12-16T12:38:33+03:00
Общество

«Show must go on»: Самая красивая россиянка нашла «родственников» на «Мисс Мира»

Поклонники Алины Санько из Азова назвали решению жюри субъективным
ГОШЕВ Игорь
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Алина Санько в этом году стала самой красивой девушкой страны. Стоп-кадр из видео-трансляции конкурса.Алина Санько в этом году стала самой красивой девушкой страны. Стоп-кадр из видео-трансляции конкурса.
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Самая красивая россиянка Алина Санько из Азова поделилась с подписчиками видео своего пребывания в Лондоне. Всего за несколько часов ролик об участии дончанки в конкурсе «Мисс Мира» посмотрели уже больше 11 тысяч человек. На кадрах - прогулки с другими участницами, конкурсные испытания и трогательное прощание под музыку известной песни «Show must go on».

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I am opening the door to a new happy stage in my life.
7772 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Я так счастлива быть частью этого глобального и масштабного проекта! - написала Алина на своей страницу в Instagram. - Этот конкурс не о внешности, а о внутренней красоте. Я очень благодарна «Мисс Мира» за этот бесценный опыт, незабываемые и искренние эмоции и впечатления. Самое главное, что этот конкурс дал мне настоящих друзей. Я была очень рада за них, как будто они были моими родственниками. Я уверена, что мы еще встретимся. Девочки, вы самые лучшие!

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Я счастлива сообщить, что буду представлять нашу великую страну на международном конкурсе
8484 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Известно, что Алина вошла в ТОП-12 мировых красавиц. Поддержать красавицу в Лондон приехала и ее мама. В первый раз девушка появилась на сцене в роскошном синем платье известного российского дизайнера Игоря Чапурина. Затем - в русском народном костюме и кокошнике, исполнив зажигательный танец.

Вот только новость о том, что Алина не стала победительницей поклонники россиянки встретили с негодованием.

- Алина ты все равно самая красивая, - написал один из них, - несмотря на решение жюри, оно субъективно.

ms.alinasankoms.alinasanko
I am so happy to be a part of this global and large-scale project!
2310 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Были и такие комментарии: «11 место - достойный результат», «Ну и пусть не в тройке финалисток, зато какие эмоции! Победы еще будут!», «Алиночка, это прекрасное достижение!», «Гордость наша!», «Великолепная Алина!» и «Самая красивая. Самая настоящая. Самая искренняя. Красота спасет мир».

К слову, Алина Санько в этом году получила титул «Мисс Россия». Ей всего 20 лет, она учится на архитектурном факультете Государственного университета по землеустройству в Москве. Также окончила режиссерские курсы, увлекается живописью. А в родном Азове в честь нее в одном из местных ресторанов даже назвали десерт.

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Прямо сейчас я вылетаю в Лондон
10069 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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