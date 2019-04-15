«Мисс Россия 2019» Алина Санько: Топ-10 неизвестных фактов из жизни

В этом году главную корону страны получила Алина Санько из города Азова Ростовской области. «Комсомолка» выяснила подробности о жизни той, которая в декабре отправится представлять нашу страну на международный Олимп - конкурсы «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

ПАРАМЕТРЫ

Теперь именно эти параметры станут эталоном для многих поклонниц конкурса. Известно, что девушка весит 48 килограммов. Объем груди и бедер: 86 сантиметров. Охват талии: 58 сантиметров. Рост победительницы: 174 сантиметра.

УЧЕБА, КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ

В родном Азове, когда девушка еще училась в школе, она часто выигрывала олимпиады по искусству. В ее копилке и призовые места во Всероссийской олимпиаде «Архитектура и искусство». Рисует Алина с детства. Сейчас она - третьекурсница архитектурного факультета Московского университета по землеустройству.

Выход в купальниках один из самых эффектных.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

УВЛЕЧЕНИЯ

Девушка очень красиво рисует: настолько, что готова даже писать портреты на заказ. Это она озвучила прямо во время интервью с ведущими на сцене конкурса «Мисс Россия». А еще она мечтает организовывать поэтические вечера и путешествовать.

ДИЕТЫ И ЛЮБИМОЕ БЛЮДО

Несмотря на свои 48 килограммов, Алина Санько признается, что никогда даже не задумывалась о диетах. При этом ее любимое блюдо - донские раки. Поддерживать себя в форме ей помогают прогулки. Главное - это должны быть живописные места. Кроме того, большую роль в плане фигуры девушка отводит своей генетике.

КУМИРЫ И ИДЕАЛЫ

Пока ее сверстники взахлеб слушают рэп, у Алины всегда есть свой собственный кумир перед глазами. Как призналась «КП» - Ростов» сама девушка, именно ее мама является для нее идеалом во всем и примером красоты.

Во время интервью Алина рассказала, что рисует портреты на заказ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТАЛИСМАН

Никаких кроличьих лапок или ловцов снов красавица не возит с собой. А на вопрос о талисманах честно говорит, что это то, что находится внутри нее, а именно - поддержка родных и, конечно, любимой мамы.

МЕЧТЫ

Девушка признается, что мечтать она любит. Но не просто витать в облаках. Мечты формируют ее цели. Одна из них - стать обладательницей главной короны страны, что у нее уже получилось. Но останавливаться на достигнутом Алина не собирается: обещает работать над собой, объездить весь мир, совершенствоваться и развивать свои творческие способности и потенциал. При этом для каждой цели она прикладывает все возможные усилия, чтобы результат стал успешным.

В качестве приза Алина получила не только корону, но и три миллиона рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СЕКРЕТ УСПЕХА

Сейчас имя Алины Санько для многих равно красота, успех и победа. Говорят, в сети уже появились десятки фейковых аккаунтов, которые кто-то завел от ее имени. Не исключено, что ее манеру одеваться, прическу и так далее начнут копировать многие модницы. При этом в интервью с корреспондентом газеты «КП» - Ростов» на вопрос «В чем же секрет ее успеха?» красавица ответила просто, с одной стороны, и мудро - с другой. Ответ Алины звучал так: «Просто нужно быть собой».

ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ И КНИГИ

Алина - очень разносторонняя девушка, а судя по подборке ее любимых фильмов и книг еще и романтическая. Так среди произведений литературы Алина называет такие свои любимые произведения, как «Гордость и предубеждение» Остин, «Мартин Иден» Лондона и «Дамское счастье» Золя. Фильмы, которые она не откажется пересматривать, - «Титаник», «Ромео и Джульетта», «Одержимость», «По соображениям совести», «Престиж».

НА ЧТО ПОТРАТИТ ДЕНЬГИ

За победу в конкурсе «Мисс Россия 2019» Алина получит три миллиона рублей. Сразу после того, как на ее голове оказалась эксклюзивная и самая дорогая в России корона конкурсов красоты, она призналась, на что потратит победные деньги. Поскольку сама красавица вот уже несколько лет живет в столице, то хочет, чтобы мама стала ее соседкой. Правда, вряд ли этих денег хватит даже на «однушку».

В этом году главную корону страны получила Алина Санько из города Азова Ростовской области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Директор школы, где училась «Мисс Россия 2019»: «В ее дневнике одни пятерки и четверки»

В школе, которая считается одной из лучших в городе, Алину Санько знают все учителя. Она проучилась здесь 11 классов, в журнале одни пятерки и четверки.

- Она выпускалась в 2016 году. Сама взялась создать видеофильм и сделать фотогалерею о своем классе, - рассказал «КП» Игорь Пшеничный, директор школы. - Помню, была неразлучна с фотоаппаратом, искала хорошие кадры. Но все-таки больше увлекалась рисованием. Наша гордость. Побеждала в муниципальной олимпиаде по архитектуре и искусству, а на областной несколько раз становилась призером. Лично я вел у нее мировую художественную литературу, не был удивлен, когда в итоге она выбрала архитектуру. (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Одноклассники «Мисс Россия 2019»: "Алина Санько настоящая - без всякой "пластики" и уколов красоты"

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Одноклассники не без гордости отмечают, что целеустремленности ей не занимать, хотя она не была лидером класса, но к славе стремилась - часто участвовала в различных творческих конкурсах. (подробности)

НУ И НУ!

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Самые стильные и яркие образы «Мисс Россия 2019» 20-летней Алины Санько из Азова

Поклонники уже оставили сотни комментариев на ее странице в Инстаргаме, судя по количеству пожеланий и признаний в любви, за пока еще свободное сердце 20-летней азовчанки уже развернулась нешуточная борьба. (подробности)