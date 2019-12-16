2019-12-16T16:18:28+03:00
Общество

Униженный из-за политических взглядов школьник попал в больницу после скандала с учителем

Классный руководитель оскорблял ребенка и крыл его матом [видео]
ПЕТР ДЕНИСОВ
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Педагога возмутил ответ ученикаПедагога возмутил ответ ученикаФото: Константин ИВШИН
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Скандал в шахтинской общеобразовательной школе подорвал здоровье ученика, который сказал депутату Екатерине Стенякиной о своем намерении вступить в КПРФ. Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», классный руководитель оскорблял ребенка, крыл его матом, назвал «клиническим идиотом», а после пообещал аргументировать свои слова на нескольких страницах в письменном виде.

Учитель из Шахт оскорбляет школьника. Видео: Telegaram Baza.Мария ШАБАНОВА

Все началась с того, что на урок о Конституции один из школьников пришел со значком с изображением Владимира Ленина. Мальчик сказал, что хотел бы в будущем вступить в политическую партию. Подросток в шутку сообщил гостье о том, что они по разные стороны баррикад, политик пошутила в ответ. В завершении учащиеся подарили депутату букет цветов.

После урока классный руководитель,обладатель городского титула «Учитель года» решил отчитать ученика. Но настолько увлекся процессом, что перешел на крик, а потом вовсе стал крыть подопечного матом. Педагог заявил, что своими словами он "опозорил весь класс" и вообще - "клинический идиот". Свои слова учитель подкрепил репликой о том, что этот уважаемый человек (депутат – примеч. ред.) мебель для школы покупал.

Один из учеников записал проходящее на мобильный телефон и запись попала в Интернет. Так, педагог был недоволен не только школьником, вступившим в диалог с Екатериной Стенякиной, но и всем классом. В конце гневной тирады, сопровождаемой нецензурными ругательствами, мужчина заявил, что устал от таких учеников. Мальчик попытался успокоить классного руководителя, сказав о том, что не сказал ничего особенного, но учитель не унимался.

Информация о конфликте дошла до руководства школы, а также родителей учеников. Они потребовали, чтобы обладатель звания «Педагог года-2018» изменился перед их детьми за свое поведение. Руководство учебного заведения посчитало поведение педагога некорректным и недостойным. Учитель в итоге попросил прощения у всего класса.

- В настоящее время педагог отстранен от классного руководства. Он принес публичные извинения детям и их родителям, - сообщили «Комсомольской правде в министерстве образования Ростовской области.

Депутат Екатерина Стенякина, которая приезжала на открытый урок к детям в шахтинскую школу, оказалась удивлена разгоревшемуся конфликту.

- После этой встречи у меня были самые позитивные эмоции. Все изменилась, когда я начала читать новости. Да, нельзя ругать учеников нецензурной бранью, даже если они сильно провинятся. Но Даниил не сделал ничего плохого, - говорит Екатерина Стенякина. - Сейчас я очень переживаю за психологическое состояние всего класса. Они выпускники, им сдавать ЕГЭ. И никто из них не должен стать объектом травли и насмешек.

Депутат намерена приехать в школу еще раз, чтобы пообщаться с ребятами и ответить на все их вопросы, рассказать о политическом устройстве, работе различных партий в Заксобрании, а также донести до ребят мысль о том, что любое мнение имеет право на существование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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