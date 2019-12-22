Солистка Ростовского музтеатра Анна Шаповалова стала победительницей «Большой оперы»

Молодая солистка Ростовского музыкального театра Анна Шаповалова стала победительницей шестого сезона телевизионного проекта "Большая опера 2019", который проходил на одном из федеральных телеканалов.

Ростовчанка часто участвует в конкурсах. Фото: vk Анна Шаповалова

Ростовская певица прошла множество туров, обойдя многочисленных соперников. Во время своего заключительного выступления Анна исполнила арию Джудитты из оперетты Легара и арию Катерины Измайловой из оперы Шостаковича.

Анна Шаповалова работает в Ростовском музтеатре. Фото: vk Анна Шаповалова

Компетентное жюри, в состав которого вошли Дмитрий Бертман, Аксель Эйверарт, Джанкарло дель Монако и многие другие. Эксперты с международным именем высоко оценило гибкое, блестящее сопрано артистки, а также ее харизму и умение уверенно держаться на сцене во время выступлений.

Победительница "Большой оперы-2019" получила в награду статуэтку с изображением крыльев и выгодное предложение о сотрудничестве.

Победительница "Большой оперы-2019" умеет играть на виолончели. Фото: vk Анна Шаповалова

Оперная певица Анна Шаповалова будет выступать в итоговом гала-концерте "На бис" 28 декабря, который покажут по телеканалу "Культура".

На протяжении двух месяцев участники "Большой оперы" демонстрировали свои оперные таланты. В проекте они представляли не только Россию, но и Беларусь, Польшу, Казахстан, Германию и Австрию.