2019-12-22T17:08:24+03:00
Общество

Солистка Ростовского музтеатра Анна Шаповалова стала победительницей «Большой оперы»

Девушка покорила членов жюри исполнением арии [фото]
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Солистка исполнила два отрывка из опер. Фото: vk Анна ШаповаловаСолистка исполнила два отрывка из опер. Фото: vk Анна Шаповалова
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Молодая солистка Ростовского музыкального театра Анна Шаповалова стала победительницей шестого сезона телевизионного проекта "Большая опера 2019", который проходил на одном из федеральных телеканалов.

Ростовчанка часто участвует в конкурсах. Фото: vk Анна Шаповалова

Ростовчанка часто участвует в конкурсах. Фото: vk Анна Шаповалова

Ростовская певица прошла множество туров, обойдя многочисленных соперников. Во время своего заключительного выступления Анна исполнила арию Джудитты из оперетты Легара и арию Катерины Измайловой из оперы Шостаковича.

Анна Шаповалова работает в Ростовском музтеатре. Фото: vk Анна Шаповалова

Анна Шаповалова работает в Ростовском музтеатре. Фото: vk Анна Шаповалова

Компетентное жюри, в состав которого вошли Дмитрий Бертман, Аксель Эйверарт, Джанкарло дель Монако и многие другие. Эксперты с международным именем высоко оценило гибкое, блестящее сопрано артистки, а также ее харизму и умение уверенно держаться на сцене во время выступлений.

Победительница "Большой оперы-2019" получила в награду статуэтку с изображением крыльев и выгодное предложение о сотрудничестве.

Победительница "Большой оперы-2019" умеет играть на виолончели. Фото: vk Анна Шаповалова

Победительница "Большой оперы-2019" умеет играть на виолончели. Фото: vk Анна Шаповалова

Оперная певица Анна Шаповалова будет выступать в итоговом гала-концерте "На бис" 28 декабря, который покажут по телеканалу "Культура".

На протяжении двух месяцев участники "Большой оперы" демонстрировали свои оперные таланты. В проекте они представляли не только Россию, но и Беларусь, Польшу, Казахстан, Германию и Австрию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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