2019-12-17T13:32:38+03:00
Общество

На Дону женщина едва не родила на трассе из-за пробок

Мужу пришлось просить о помощи инспекторов ГИБДД
Иван ТИМОФЕЕВ
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Автоинспекторы пришли на помощь роженице.Фото:пресс-служба ГУ МВД по Ростовской областиАвтоинспекторы пришли на помощь роженице.Фото:пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области
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В Ростовской области женщина едва не разрешилась от бремени прямо на дороге. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, у жительницы Новочеркасска вечером начались схватки. Муж сразу посадил ее в машину и повез в ростовскую больницу. Но час-пик и дождь оказались не помощниками в этом деле.

Водитель с рожающей женой в салоне встал в пробку. Ему пришлось просить о помощи дежуривших на трассе автоинспекторов.

— Не теряя времени, сотрудники полиции сообщили о происшествии в дежурную часть и, включив спецсигналы и проблесковые маяки, сопроводили роженицу до медицинского учреждения, а затем вернулись на место службы, - рассказали в пресс-службе донской полиции.

В ведомстве добавили, что все закончилась хорошо. Женщина стала мамой здорового малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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